【武漢肺炎】民主黨、公民黨黨慶籌款晚宴料延期　或影響選舉工程

武漢肺炎疫情肆虐，香港至今已有1４宗確診病例，原定於3月24日舉行的民主黨25年周年籌款晚宴，或因應疫情而需要延期。民主黨籌款委員會主席、深水埗區議員袁海文表示，武漢肺炎確診病例不斷增加，考慮到公共衞生和安全因素，晚宴或需延期，最快六月才能舉行。民主黨副主席尹兆堅表示，事有緩急輕重，與港人一同抗疫比黨慶更重要，倘籌款委員會向中委會提出延期建議，他亦會支持。 據了解，民主黨下周四（9日）在中委會會議討論延期建議，該黨中委指出，籌款晚宴乃民主黨主要財政收入來源，今年更為立法會選舉年，倘未能舉行黨慶，將對該黨運作及選舉工程構成影響。 一向於四月舉行籌款晚宴的公民黨或同樣需要延期，該黨內務副主席賴仁彪接受查詢時表示，執委會在疫情爆發前決定計劃於四月舉辦晚宴，不過因應疫情爆發，需考慮是否將籌款晚宴延期舉行，該黨周二（4日）將召開執委會討論有關事宜。

尹兆堅承認籌款晚宴對民主黨運作有影響。（資料圖片/梁鵬威攝）

尹兆堅認對黨運作有影響 惟指抗疫要緊

民主黨原計劃於3月24日在香港九龍東皇冠假日酒店舉辦籌款晚宴，袁海文早前表明，今年的籌款目標與去年相同，盼能籌得400萬元，又表示因應社會氣氛和情況，只會舉行籌款晚宴，並不會邀請任何一名政府官員，包括局長、副局長、政治助理以至行會成員。

不過隨著武漢肺炎疫情爆發，民主黨或因應疫情，需把籌款晚宴延期。袁海文接受查詢時表示，隨著武漢肺炎確診病例不斷增加，看不到疫情在月內有紓緩迹象，故考慮到公共衞生和安全因素，籌款晚宴或需延期至六月後才能舉行，甚至有機會延至立法會選舉後才能復辦。

晚宴籌款數字對民主黨未來一年的運作非常重要，袁海文早前表示，民主黨近期在大型遊行街站籌款，全捐予「612人道支援基金」，加上今年年宵不設乾貨攤位，令民主黨失去重要的籌款收入，晚宴的籌款數字對民主黨今年財政收入和運作非常關鍵。

有該黨中委指出，今年更為立法會選舉年，倘未能舉行黨慶，對該黨運作及選舉工程將造成影響。尹兆堅承認籌款晚宴對民主黨運作有影響，不過他表示，事有緩急輕重，與港人一同抗疫比黨慶更為重要，倘籌款委員會向中委會提出延期建議，他亦會支持。據了解，民主黨下周四（9日）在中委會會議討論延期建議，並討論有何對策減低晚宴延期對黨運作的影響。

民主黨黨慶歷年經典場面

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袁海文表示，武漢肺炎確診病例不斷增加，考慮到公共衞生和安全因素，黨慶或需延期。（資料圖片/梁鵬威攝）

公民黨原定四月辦黨慶 周二討論是否延期

至於一向於四月舉行籌款晚宴的公民黨或同樣需要延期，該黨內務副主席賴仁彪接受查詢時表示，執委會在疫情爆發前決定計劃於四月舉辦晚宴，不過因應疫情爆發，需考慮是否將籌款晚宴延期舉行，該黨周二（4日）將召開執委會討論有關事宜。

賴仁彪指出，籌款晚宴一向是公民黨的主要捐款渠道，加上今年是選舉年，該黨的工作量將會增加，倘未能舉行籌款晚宴，將對該黨運作構成影響。

賴仁彪接受查詢表示，公民黨在疫情爆發前決定計劃於四月舉辦晚宴，不過因應疫情，需考慮是否將籌款晚宴延期舉行。（資料圖片／黃寶瑩攝）

公民黨黨慶歷年經典場面

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