【武漢肺炎】傳東匯邨匯智樓作隔離營　柯創盛約見房署官員證謠言

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診人數不斷增多。雖然特首林鄭月娥早前在記者會上，已表明放棄使用暉明邨及其他未入伙公共屋邨作為檢疫中心，惟市民已成驚弓之鳥，對於近日社區有消息指，政府有意將新落成的東匯邨匯智樓作肺炎隔離中心，隨即又引起當區居民關注。 民建聯九龍東立法會議員柯創盛等人，昨日(2月5日)約見房署官員，表達居民關注，獲得房署總經理回覆指，特首在1月28日記者會上已明確表示，未入伙公屋樓宇不會用做隔離中心，房署無計劃用匯智樓作隔離中心，強調有關消息只是謠言，籲居民無需擔心。

柯創盛等人，昨日約見房署官員，表達居民對有傳東匯邨匯智樓作肺炎隔離中心的關注。(柯創盛提供)

柯創盛表示，已立即於區內屋邨啟動大型公眾衞生清潔工作，並已向各屋邨屋苑商場的物業管理公司發出清晰指引，提升屋邨屋苑商場內的環境衞生管理工作，以及加強對公眾防疫的宣傳教育工作。

柯創盛亦關注，很多屋邨的清潔及保安服務承辦商沒有足夠的防疫物資，他希望政府當局可以協助他們採購，特別是口罩、防護衣及消毒用品，以保證屋邨前線清潔、防疫工作，避免社區防疫工作因防疫物資耗盡而陷入停頓。

前黃大仙區議會主席李德康表示，疫情越來越嚴峻，大家應該同心抗疫，避免疫症在社區大規模爆發，而部分人未經查證，刻意散播謠言，甚至發起簽名行動，會引起市民恐慌，營造恐懼的社會氛圍，不利抗疫工作。