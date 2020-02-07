【武漢肺炎】民建聯述局方稱中港司機行貨運通道　不落地可免隔離

武漢肺炎於本港肆虐，市面口罩「一罩難求」，市道蕭條亦對基層市民生活衝擊甚大，多個黨派均要求政府支援受影響的市民。民建聯今日（7日）與勞工及福利局局長羅致光會晤，並提出應對疫症爆發下的支援措施建議。 當中民建聯家庭事務委員會主鍾嘉敏提到，曾於會上跟進中港司機會否因為從內地回港，而需要被隔離14日的安排，並引述局方所指，只要中港司機保持車廂清潔、行貨運通道、「不落地」及戴口罩接受檢疫，就毋須在港接受隔離，政府當局亦會確保貨品供應量。至於需要經常往返中港兩地的中港母親，如果他們未抵港就不需要來港，簽證會延長，而如果已經抵港及簽證正在處理當中，這些個案會特事特辦。

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，關愛基金應加快開會以向失業及開工不足市民作出支援。（資料圖片／張浩維攝）

另外，民建聯亦向勞福局局長羅致光提出多項抗疫支援建議。民建聯立法會議員鄭泳舜稱，政府早前宣布設立100億抗疫基金，認為當局應盡快進行，因為現時零售及飲食業界生意慘淡，相信會有結業及失業潮，因此建議設立「逆境失業援助金」，以幫助失業及開工不足的市民。他又指政府的基金需要一段時間才能運作，並認為關愛基金是「最快地有措施做得到」，因此建議關愛基金加快開會以作出支援。

另一位立法會議員梁志祥則表示，已經向政府反映弱勢社群，如老人中心及其照顧人員對口罩的需要。他稱於會上建議政府免費向弱勢社群，如老人中心、幼兒中心及獨居長者等派口罩，而局方回覆指將積極考慮該建議，但又指現時口罩供應緊張，當政府有足夠口罩時會派發。

立法會議員陳恒鑌則指，過去幾日有一部分緊守崗位的醫護人員，「做埋罷工同事工作分量」，工時亦長，建議政府以特別津貼方式向他們表達心意，令他們感受到社會的支持。

觀塘區區議員顏汶羽則建議，因應現時菲律賓等國家不批准外傭來港，促請勞福局跟進並將她們帶回港。他稱已向局方建議，如果在港外傭合約期屆滿，政府可延長工作期，或為她們配對新僱主，令他們能夠在港工作及逗留。