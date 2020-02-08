【武漢肺炎】林鄭多番感激中央支持　與滯留武漢港人保持緊密聯繫

武漢肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（8日）會見傳媒時，多番提及感激中央及各部委對港府的支持。對於現時仍有2千名港人滯留在武漢，她表示，港府駐武漢經貿辦已向滯留港人保持緊密聯繫，衞生署亦已設立健康熱線，提供健康意見，並提供武漢醫療機構在線醫生的聯絡方法，讓他們網上問診。 林鄭又指，港府駐武漢經貿辦已聯絡滯留武漢的長期病患港人，由港府運送藥物到當地，首批藥物昨日（7日）已經付運，她感謝中聯辦及湖北省港澳辦所提供的協助。

林鄭月娥感激中央及各部委對港府的支持，又指港府駐武漢經貿辦已向滯留港人保持緊密聯繫，衛生署亦已設立健康熱線，提供健康意見。（余俊亮攝）

林鄭會見傳媒時，感謝中央及廣東省政府全面配合，並對港府給予很大支持，其中，國家移民局已停發香港旅遊簽註，包括自由行、團隊簽註，以及深圳的一周一行。

她又指，廣東省邊防在旅客離境時，安排了體溫檢測，確保無人發燒，內地公安部亦有積極配合本港實施的整合口岸措施，令部份抵港人士不能入境，其中不少人需要回到珠海市，林鄭說珠海的邊檢人員這段時間受到不少壓力，對此表示感激。

林鄭又感謝中國國家鐵路集團及港鐵配合港府調整鐵路服務的安排，並指本地航空公司已大幅減少飛往內地航班，她感謝國家民航局配合，令內地航空公司已減少飛往香港的航班。