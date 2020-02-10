【武漢肺炎】林鄭Vs李顯龍打抗疫戰公關　何安達：港府完全不合格

本港武漢新型肺炎疫情未有緩和跡象，特區政府應對疫情表現備受批評，輿論上處於下風，而社會上亦瀰漫一股恐慌情緒，市民紛紛搶購日用品和糧食。自然地，近日有不少人會將港府打抗疫戰的表現，與其他鄰近地區政府作比較。 誠然，每個地方面對的疫情、實際情況都不同，需要的措施很難直接比較，但同樣面對民間的恐慌，單論政治公關應對和公眾觀感，新加坡總理李顯龍前日在社交網發布三種語言的講話片段，內容相當有鼓勵性，既展示出政府應對疫情的長遠計劃，亦起安撫民心作用；相較之下，香港特首林鄭月娥處理疫情不時失言，推出措施又被指「擠牙膏」。 前新聞統籌專員何安達分析，特首今次政治公關表現「完全不合格」，部分言行進一步挑起矛盾，應該戒掉「呃嬲」語言。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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—、穩定民心 李顯龍：口罩庫存充足 林鄭：有採購途徑請轉介政府

作為政治領袖，面對災難時首重穩定民心，即使有多困難都需要展示政府有能力帶領大家走出困局，否則底下的人自亂陣腳，問題會更加一發不可收拾。

新加坡截至2月8日中午，有40宗確診個案，比香港更多，當地政府上周五（7日）提升防疫警戒級別至第二高的橙色，與2003年沙士時期同級，當日起大批市民到超市搶購食物和日用品，包括廁紙、即食麵、白米等，和香港上周開始出現的情況類似。

面對搶購潮，李顯龍明確表示：「我們有足夠的柴米油鹽。快熟麵、罐裝食品、連衞生紙也貨源充足。希望大家可以用平常心對待，不用急著大量囤積生活必需品」，並提到如果大家都去超市搶購物品，貨源就肯定無法滿足大家的需求；對於口罩，李顯龍在英文版發言中提到「實際上，我們存有充足的口罩和個人防護設備」。

相對之下，林鄭月娥曾多次表示市民無需擔心食品和其他日用品的供應，呼籲毋須搶購，但對於口罩問題，林鄭的說法令大眾甚至政府內部都不放心。上周二（2月4日）出席行政會議前見記者，林鄭指政府的口罩採購工作「不太成功」，更一度表示已對各政府部門下「限罩令」，如不符合指定條件，官員「戴咗都要除返」，引起公務員反彈，林鄭翌日為言論道歉。

林鄭日前見記者時表示，「政府目前的口罩庫存一點都不充裕」，並呼籲社會各界「如果有採購（口罩）途徑，方便的話，亦請他們轉介給特區政府」。其實政府向民間機構尋求合作是很常見的事，只不過由一名政府首長公開承認採購口罩失敗，並反過來向外界提供採購方法，那就是政治姿態問題了。

李顯龍發布講話，表示政府有足夠口罩和防護裝備。（影片截圖）

二、政治語言 李顯龍展同理心 林鄭用字強硬

處事圓滑也是政治領袖的重要能力指標，如何調校適當的用詞、準確傳遞信息、用貼地的言辭展現同理心、將負面的事情說成積極、調和而非增加矛盾，是最考技巧之處。

雖然新加坡確診病例比香港更多，與香港一樣出現難以追蹤的本地感染個案，但李顯龍在講話中的用詞，明顯經過細心準備，內容具鼓勵性、用字相當正面。例如他在中文版發言中提到「最大的問題不是病毒的問題，而是我們如何維護我國的社會凝聚力」、「應該做的，能夠做的，政府一定會去做」。片段最後，李顯龍再盛讚：「我很欣慰，也有不少國人，發揮愛心，互相關懷。」

在英文版發言中，李顯龍對於民眾的恐慌情緒未有苛責，而是嘗試展現同理心：「恐慌和焦慮是人的正常反應，在未知的疫症中，我們大家都希望保護自己和家人，然而恐懼比起病毒本身的禍害更大。」他呼籲國民停止互相指摘，團結抗疫，又指新加坡人在艱難時刻體現互助精神：「這就是新加坡人，這就是我們（This is what it means to be Singaporean. This is who we are）。」

林鄭批醫護罷工 「不會得逞」

林鄭近日回應肺炎疫情和應對措施，部分用詞展現出一種強硬態度，例如2月3日林鄭宣布進一步關閉關口，只留下深圳灣、港珠澳大橋、機場三個入境口岸，被問到是否和醫護罷工有關，她斬釘截鐵否認，形容醫護罷工的做法是「用極端手段威逼政府，對公眾利益有害，絕不會得逞」。

如何回應醫護罷工的訴求、如何限制入境，政府自然需要有內部研判和立場，難以事事滿足所有人，但表達手法或有更好的選擇，始終大戰當前，團結整個社會才有望打勝仗。

林鄭月娥較早前一度表示對官員和公務員戴口罩下達「限罩令」。（資料圖片/鄭子峰攝）

三、傳遞消楚、準確訊息 李預告可能措施 林鄭朝令夕改

政府決策要有效服眾，就要展現周詳計劃，清楚告知民眾具體的措施內容、下一步會如何做，感受到政府有詳細部署。

李顯龍在英文版發言中，提出一旦疫症進一步擴散，醫療系統將無法應付所有的患者，部分輕微症狀的患者，有可能需要留在家中養病，讓醫院集中處理嚴重的個案，但李顯龍表明：「我們暫時未走到這一步，但我們會事先考慮，並預料未來的步驟。我們告知大家這些可能性，好讓大家有心理準備。」

林鄭曾稱不徵用屋邨作隔離

林鄭政府未有做足的一點，例如檢疫設施安排，農曆新年前外界完全不知道政府有計劃在民居附近設立中心。直到年初一，衞生署署長陳漢儀突然宣布，會安排房署未入伙的粉嶺公屋暉明邨，改裝為檢疫設施。

由於消息相當突然，外界毫無心理準備，選址亦被指接近民居，結果檢疫設施選址引來反彈，附近居民激烈示威。政府其後宣布擱置計劃。林鄭月娥亦表明不會再選用未入伙的屋邨作隔離營，豈料不出一星期，政府決定選用火炭駿洋邨作為檢疫中心，林鄭解釋稱是因應按疫情變化，呼籲當區人士諒解。

何安達（右一）表示，特區政府今次疫情處理，政治公關上完全不合格。（資料圖片）

何安達：林鄭應戒掉「呃嬲」語句

何安達向《香港01》記者表示，林鄭政府在應對今次疫情的政治公關手法上，表現「完全不合格」。他舉例指，林鄭回應醫護罷工，直指激烈的政治手法不會得逞，質疑林鄭自行將事件政治化：「這個（疫情）本身不是政治危機，但特首你自己把它看成政治危機，然後用政治手法去處理。」

他認為，即使醫護罷工真的有政治目的，林鄭作為特首，責任就是沉住氣解釋立場，「就算你做唔到，你都有責任去俾佢哋鬧一次」，「得逞」這些言論會令人討厭，覺得她不是在解決問題，而是製造更多分歧，這類「呃嬲」語句應該戒掉。

何安達同意，林鄭政府在檢疫設施的決定上，決定太過突然，地區反應大是正常。他不明白，外界提出的遠離民居方案，政府為何不優先考慮：「你突然『boom』一聲說要徵用一個快將入伙的居屋或公屋，附近的居民就會很大反應。如果你說，我們會先用酒店、軍營等等，這些選項用完都不行，那迫於無奈也要用到公屋、居屋，那大家看起來才會覺得合理。」他又指，市民很多時候不是怕壞消息，而是政府需要先告訴市民下一步會如何，讓大家都心理準備，那市民才會願意和政府共渡時艱。