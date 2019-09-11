【政策分析】政府關公災難連環爆　林鄭需要一個「白宮發言人」？

《逃犯條例》修訂風波引發回歸以來最大政治危機，特首林鄭月娥屢次誤判民情，成為引爆政治災難的導火線。立法會前主席曾鈺成前日（9日）在報章專欄分析，林鄭政府不重視政治操作、輿論導向，其中特首辦新聞統籌專員一職長期懸空，心戰室、中央政策組等重要智囊亦棄而不用，廢除了評估民意和引導輿論的部門和機制，結果「你不搞政治，政治搞死你」。 從職能上，這些職位確是幫助特首打點一些政治公關問題，和建立官民之間的「connect」。而從林鄭近兩年多的施政風格，實行政策時經常直接無視坊間意見、面對質疑時亦經常和記者鬥嘴，自製關公災難。要是有適當的「大公關」或智囊為她獻計，理論上或有助減少「出事」機率。 不過需要注意的是，任何制度都是人實行，「人」的問題肯定大於制度。過往歷屆政府即使有設這些職位，效果亦不見得好到哪裡去，例如自稱港版「白宮發言人」前新聞統籌專員馮煒光，相信不少人對他仍印象深刻。

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公關智囊可替政府「加分」

新聞統籌專員等同特首的發言人，處理和傳媒聯絡事宜、解釋政府立場，曾任高官的立法會議員葉劉淑儀就列出此職位的4大條件，包括口才好、反應快、對政策熟書，外貌「省鏡」就更佳。不少中外國家和地區都有類似職位，通常都會找一些具傳媒背景、有良好人脈和形象的人士擔任，用公關技巧替政府「加分」。

至於中策組、心戰室等，則是特首的重要智囊。中策組主要向特首及司長提供意見，亦會定期就政府關心的政策議題進行民調，了解民情。另外，中策組亦會拿政府的資金，外判一些研究項目予學者研究，理解社會狀況之餘，亦透過業務上的往來和學者建立聯繫，這對政府施政、疏導輿論亦有相當的幫助。

心戰室則是一個統稱，港英年代就有過，泛指向特首（前港督）提供政治公關意見的團隊，並非一個正式體制，主要做一些政黨聯繫、輿論導向、評估民意等工作。

林鄭上任後大改

這些職位總體來說，通俗點說就是特首的「spin doctor」（政治化妝師）。當政府要推出政策，他們就負責打點細節，做評估民情、調校用詞、提醒官員、聯繫和遊說持分者等政治工作，確保批評聲音得到妥善處理，在推出前就要預先避免公關災難，即使出現問題也將傷害減至最低，確保施政的順暢。

不過林鄭2017年上任後，將中策組改組成「政策創新與統籌辦事處」，主要負責政策研究及創新和跨部門協調工作，再無評估民意的職能；新聞統籌專員一職，本屆政府懸空；至於心戰室更加已成歷史名詞。政界盛傳，林鄭是認為自己「好打得」到可以親自處理這些問題，不用假手於人。

示威浪潮持續逾3個月，林鄭月娥的政治處理手法備受批評。（高仲明攝）

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林鄭施政屢甩轆 欠公關技巧火上加油

但林鄭施政風格，往往為自己製造一次又一次關公災難，不少爭議事件如颱風山竹襲港善後、長者綜援、三隧分流等，她經常要自己「攬上身」，但她表達上欠缺圓滑和幽默感，面對批評時又經常沉不住氣，不時和記者「頂頸」，屢屢爆出「呃嬲金句」，令問題火上加油，結果令政治災難加劇。

《逃犯條例》一役問題更明顯，條例觸及極敏感的中港法律制度矛盾，但政府無視輿情，想用極短時間快刀斬亂麻，拒絕其他替代方案，後在商界反彈之下不斷修訂，所謂「初心」不斷受到質疑，「解說工作」愈描愈黑。而政府繼續無視民間強烈反對，試圖強行闖關。6月15日宣布暫緩修例時，仍擺出一副「惡形惡相」的態度，指摘提問的記者，結果政治誤判復加關公災難，令問題愈滾愈大，演變成今日的管治危機。

事實上，由修例風暴爆發至今，已有不少建制中人或前高官提出，特首欠缺人才有效宣傳政府政策、分析輿情，導致爭議政策變成一個又一個政治災難。曾鈺成甚至認為，四任特首之中，只有曾蔭權對於贏取民心有足夠的重視，連高鐵撥款、政改、最低工資這些極具爭議的項目，都讓他成功拆彈過關，亦只有他任內沒有爆發大型的政治風波。

當然，單靠政治公關不會百分百解決到所有問題，尤其像《逃犯條例》如此重大的議題。但當政府乏人才做這方面的工作，推出前沒有準確判斷外界反應、遇龐大民意反彈仍想硬推、甩轆過後仍然態度傲慢……這一連串的枝節加起來，往往就會令災難以幾何級數擴大。

林瑞麟（左）與馮煒光（右）擔任新聞統籌專員期間，各有批評，無法減緩公眾對政府的不滿。（資料圖片）

林瑞麟被稱「人肉錄音機」 馮煒光被嘲「自宮發言人」

不過在實際執行上，有一點仍要注意。做這類政治化妝師，需要靈巧的政治手腕、對民意有相當的掌握，所以有效與否，人的因素佔主要。

例如董建華年代曾擔任新聞統籌專員的林瑞麟，曾經逢星期四見記者，但由於他說話過於官腔，「人肉錄音機」形象深入民心，後來連傳媒都對其記者會失去興趣；梁振英年代的新聞統籌專員馮煒光，上任後不但沒有圓滑處理政治紛爭，甚至不時和民主派、傳媒隔空罵戰，無法為政府加分之餘，反而「食君之祿、添君之憂」，遑論推銷爭議政策，曾自比「白宮發言人」的他，被外界戲稱為「自宮發言人」。

又以中策組為例，原則上這群智囊精英雲集，應對民情有相當的掌握。不過2017年就曾流出一則疑似來自中策組的密件，研究未來30年香港政治前景。研究出來的「最壞」結果，竟是是2043年出現「長者版佔中」，內容令人啼笑皆非。到底中策組與民間意見「connect」到什麼地步，也是一個問題。

羅永聰曾指，林鄭與曾俊華工作風格很不同，未知能否與林鄭合作愉快。（資料圖片/余俊亮攝）

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縱有政治人才 特首能否聽入耳？

所以設立政治公關、智囊，理論上可助政府理順施政，但實際上又是另一回事。試想像，如果政府設立一位「特首辦發言人」，面對一些爭議議題仍繼續在鏡頭面前做「人肉錄音機」，十問九不答，答不了就拂袖而去，試問大家會是有所釋懷，還是更加憤怒？

另一個人為因素是，假設真的有政治人才擔任政府的公關智囊，以林鄭一貫精英主義的心態，即使有人向她反映問題，一個性格如此的老闆，到底能否將意見聽得入耳？

為方便理解，可再舉一個例子：前財政司司長曾俊華前競選辦「軍師」羅永聰，由於公關技巧得宜，更在競選論壇中獲林鄭「公開邀請」過檔，一炮而紅。他前年接受民主黨前主席劉慧卿訪問時，被問到如果林鄭邀他當新聞統籌專員，會否接受。羅永聰笑言，林鄭與曾俊華的工作風格很不同，他和林鄭能否合作愉快「好難講」。

或許，這種「工作風格」，就是現時香港人面對當前困局的其中一個原因。