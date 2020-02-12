【武漢肺炎】港府有尚方寶劍徵私人物業抗疫　哪些地點機會最大？

武漢肺炎蔓延各地，廣東省人大常委會11日召開緊急會議，授權廣州市和深圳市政府，必要時可緊急徵用房屋、設施、物資等用作應急防疫，是中國改革開放以來首次。 消息一出，網上即現爭議之聲，而原來香港早已有相關法例，賦予政府「尚方寶劍」，可以在緊急情況下臨時或永久徵用私人物業抗疫。

廣東省可徵用私人財產 改革開放首次

廣東省11日通過的《廣州市人民代表大會常務委員會關於依法全力做好新冠肺炎疫情防控工作的決定》究竟有多大、多闊的權力？按法例，《決定》授權市、區政府及防控新冠肺炎疫情工作指揮部，可按需要在醫療衞生、資金保障、交通運輸、市場管理和野生動物管理等方面，臨時徵用單位或者個人的房屋、場地、交通工具以及相關設施，作疫情防控用途，並可要求相關企業組織提供疫情防控物資和生活必需品。

簡單來說，廣東省政府可徵用私人物業和場地用作隔離，並可徵用汽車來運輸，又可徵用防疫相關物資。

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《公共衞生緊急事態規例》可徵用財產

香港的情況又如何？原來，港府早手握這把「尚方寶劍」，就是《預防及控制疾病條例》。該條例的第8條《公共衞生緊急事態規例》訂明：「如行政長官會同行政會議認為任何情況屬公共衞生緊急事態的情況，行政長官會同行政會議可為防止、應付或紓緩該公共衞生緊急事態的影響，及為保障公眾健康，訂立規例」。

特首定下的規例可以做幾件事，包括規定任何人披露或提交與公共衞生緊急事態相關的資料，規定公職人員向市民披露相關資料，委任任何人以醫療及衞生專業人員身份行事。

此外，特首可以引用上述規例徵用財產，以及決定補償事宜。政府可以要求任何人將指定財產暫時或永久交由負責徵用的公職人員處置。

由於條文並沒有詳列所包括的財產，理論上可以徵用私人物業、交通工具和物資，即情況與廣東省的新法例相近。而港府目前最缺乏的是用作隔離的地方，因此最有可能是徵用私人物業。

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政府可徵用度假營地

目前政府已動用康文署轄下的麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和曹公潭戶外康樂中心用作隔離檢疫，另外徵用了保良局賽馬會北潭涌度假營作隔離營。

政府早前表示，檢疫中心使用量接近滿額，衞生署正聯絡其他非政府團體，以借用或徵用合用的度假村。如政府決定徵用營地，表示需要動用上述《公共衞生緊急事態規例》。

部份營地不適合用作隔離 徵來也無大用

翻查資料，現時有24個接受資助的非政府機構營舍或中心，包括救世軍白普理營、香港青年協會大美督戶外活動中心等。然而部份營地未必適合用作隔離，例如香港青年協會大美督戶外活動中心主要用作水上活動訓練，可容納日營或黃昏營的營位只有45個，並非宿營設施，亦缺乏煮食設施，未必能安置大量需檢疫人士。

部份非政府機構亦有營地可以作為隔離之用，例如伸手助人協會樟木頭老人度假中心，鄰近烏溪沙，能容納150人。而突破機構的突破青年村在2月3日至23日暫停服務，同樣設有宿舍，有借用或徵用作檢疫中心的條件。

烏溪沙青年新村接近民居 或遇阻力

不過，政府現時面臨最大的難題，不是缺乏合適場地，而是徵用場地時遭到區議員及部分居民反對。根據粉嶺暉明邨及美孚饒宗頤文化館翠雅山房的個案，部分居民擔心檢疫中心接近民居，會加大居民受感染風險，於是出現激烈示威、堵路甚至縱火的不理性抗爭行動。

現時27個資助非政府構機營舍／中心之中，部份因着年代變遷而可能成為反對者眼中的「禁地」。例如位於烏溪沙的香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村，2003年「沙士」時期曾用作隔離營。然而17年之間，烏溪沙有多個新盤入伙，青年新村對面就是雅典居；而上面提到的樟木頭老人度假中心，對面則是帝琴灣凱弦居。今時今日徵用這些設施，阻力比過往任何日子都大，港府除了需要法例上的「尚方寶劍」，更需要擺平反對聲音的政治智慧。

遠離民居、道路可達的營地 料成首選

總而言之，為了減少阻力，如果政府要徵用非政府機構營舍，較大機會優先選擇相對遠離民居的營地，而符合該條件又有道路接駁的營地，包括香港小童群益會白普理營、香港中華基督教青年會聯青社黃宜洲青年營，以及上面提及的突破機構突破青年村等。