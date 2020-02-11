【武漢肺炎】租郵輪及酒店作隔離營？徐德義：循環空氣系統或播毒

沙田區議會10日舉行特別會議，討論政府打算使用火炭未入伙公共屋邨駿洋邨為檢疫中心。不少議員批評政府事前未有諮詢區議會意見，又指政府的決定令等候上樓多年的準居民失望。食物及衞生局副局長徐德義解釋，疫情在前，政府需要在短時間內準備足夠的檢疫中心，以應付未來可能出現的社區爆發，而駿洋邨在硬件配套、位置等方面都適合；至於其他用地、方式，例如興建組合屋等，都需1至2個月時間，無法應對即時需要。 期間多名議員要求徐德義與會場外示威的駿洋邨準居民會面，但未獲回應，而徐離開會議時遭數名區議員擋在門前不讓離開。

徐德義早前曾就事件接過市民的請願信。(資料圖片/梁煥敏攝)

會上多名議員質疑政府，為何不考慮郵輪、迪士尼酒店等用作隔離中心。民建聯林港坤指，政府的決定令駿洋邨準住戶失望，要求政府擱置決定，又指政府如未能尋找合適地方作檢疫中心，應要求中央協助尋找合適選址。

徐德義回應指，政府在上星期中後期才決定徵用駿洋邨。他表示，理解正等候遷入駿洋邨的戶主面對難關，但由於時間緊迫，加上疫情變化大，政府要在短時間內，確保有足夠空間用作醫學監察。

至於現存的營地，徐德義強調，政府有考慮興建組合屋等措施，但仍需要1至2個月時間，處理不到應急的考慮；而郵輪及酒店使用的循環空氣系統，或有機會傳播病毒，並非安全進行隔離的地方。

房屋署代表李鳳玉指，明白等候遷入人士的狀況，但她表示，當局與等候遷入預配人士早已表明，入伙時間並未作實，強調如果住戶有需要，在資源許可的情況下，可另行安排其他公屋單位入住。另一房屋署代表梁喜蓮表示，駿洋邨何時會用於檢疫中心，目前仍然沒有具體的時間表。

多名沙田區議員早前曾到沙田鄉事委員會門外抗議，表示不滿政府未有諮詢區議會意見。（資料圖片/梁煥敏攝）

公民黨黃文萱追問政府對有需要隔離人士的評估數字，以及隔離病房的需求。徐德義回應指，不少專家都有使用數學模型作估算數字，但有關估算建基於多種不同的假設，他認為不可能有準確的估算，故政府只能隨時準備好香港有機會發生社區爆發。

徐德義又解釋，被用作檢疫中心的單位房間，使用時一定會向檢疫人士提供相關使用指引，單位使用後亦會消毒。至於霧化方面的傳染，他強調，只有在特定的環境、有限的空間下發生，例如抽痰、使用霧化藥等。

民主黨曾素麗質疑，全港18區均有指定診所，政府會如何分流，尤其當患者與準母親及嬰兒共用地方，如何保障有關人士的安全。

徐德義回應指，不是所有去指定診所的人都是新型冠狀病毒患者，指定診所的作用是集中處理有輕微徵狀、發燒等人士。

晚上6時許，徐德義打算離開時，數名區議員擋在會議廳門口位置，不讓他離開，多名示威人士都在會議廳外大聲抗議，亦有多名防暴警察在場戒備。其後徐德義在警察協助下離開。