【武漢肺炎】零售業界要求地產商2月免租　後3個月僅收分成部分

新型肺炎令市道不景，零售業界繼去年受反修例事件影響，現時更是雪上加霜，面對結業潮。批發及零售界議員、自由黨邵家輝指，不少業界已有減少營業分店、減薪、解僱員工才能經營的情況，他認為最大問題是支付租金，因此他們約見了不少發展商，商討如何共渡時艱。 邵家輝表示，他們今早與地產建設商會會面時，提出兩個簡單訴求：2月份希望免租，以及未來3月至6月，業主只收取零售商收入的分成部分，不收取底租。他表示，大業主必須提供支援，否則業界的結業潮將排山倒海。

邵家輝解釋，他們要求2月份免租，因為農曆新年假期後原本應該會恢復人流，但至今已2月中，各商場都缺乏人流，未來兩星期亦不會改善，有個別商戶反映收入跌幅達九成，開店的收入連成本都支付不了，因此作出免租的要求。至於之後分成，則是希望與業主同舟共濟，以多勞多得方式繼續經營。

本身是謝瑞麟集團主席的香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，零售界受疫情衝擊大。她表示，協會預測，整個零售業界2020年上半年已出現30%以至50%跌幅，而特別依賴遊客的零售項目更可能有八至九成跌幅，相信會維持長時間，因為疫情何時受控無人知，業界至少要承受幾個月的艱難時期。

邵家輝指，今早與地產建設商會會面時，提出2個簡單訴求：2月份希望免租，以及未來3月至6月，業主只收取零售商收八的分成部分，不收取底租。（周禮希攝）

謝邱安儀續指，九倉、新地等地產商都有提出紓緩措施，認為是釋出善意第一步。她指個別地產商有相關計劃，但業界仍未感覺到是那種程度的措施，故希望地產商按他們的訴求作回應。

謝邱安儀：高消費品行業收入跌幅八至九成

市況方面，謝邱安儀表示，除了民生用品、食品之外，其他類別的商品打撃都很大。她解釋，以往不少內地遊客來港購物所涵蓋的類別很大，以服裝為例，在反修例時收入下跌了兩至三成，但現時跌幅已超四至六成，而高消費品甚至更受到八至九成影響。

謝邱安儀舉例指，現時市況之差，彌敦道整條街可以一個客人都沒有。她又表示，業界由反修例事件開始，已透支現金，加上現時零收入，如要繼續支付人工及租金，現金流將無以為繼，有不少公司已開始實行無薪假，以至加大裁員、減薪等，預計結業潮將相當嚴重。 她表示，零售界真的需要2月份免租，以及未來按收入數額做抽成才能撐下去。

她表示，不同的商場及業主有推出不同的紓緩措施，但業界真的需要如此大程度與幅度的租金支援，才可過渡此困難時間，故有需要呼籲業主滿足他們的訴求。

明與陳茂波會面 希望政府支援

邵家輝指，暫時信置已與他們見面，其他發展商如長實集團、會德豐、新地等仍在安排當中，而明天業界亦會與財政司司長陳茂波會面，留意政府有何措施協助。他表示，希望政府的100億元抗疫基金如要經立法會通過，擔心支援來得太遲，希望政府盡快處理，並在牌費、電費等方面提供支援，希望幫到幾多得幾多。