【武漢肺炎】海關測試市面40外科口罩樣本　全部符合法例規定

新冠狀病毒引發的武漢肺炎在港疫情持續，市民到處搶購口罩，香港海關1月27日起開始進行代號「守護者」的全港性大規模特別行動，全面巡查、試購及檢視於全港各區出售的外科口罩。截至昨日（16日），海關已就市面上出售的外科口罩試購超過80個樣本。繼首批20個樣本於本月初通過含菌量測試後，第二批20個樣本的測試亦已完成，同樣合符含菌量標準。兩批共40個外科口罩的含菌量測試均全部合格，未有發現違反《消費品安全條例》的情況出現。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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海關是次所購買的20個樣本，來自全港各區不同零售點，包括連鎖店舖、藥房、藥行及日用品店試購所得，分別為15個具包裝及五個散裝外科口罩產品。於15個具包裝的樣本之中，最多為50片裝，其餘則介乎5片至30片不等。

截至昨日為止，「守護者」行動已經進行了21天，並已就出售外科口罩的零售點進行超過1.3萬間次的巡查。海關表示，行動將會持續進行，以確保市面上出售的外科口罩均符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》。如發現有任何涉嫌違法行為，會繼續馬上作更新公布。

海關呼籲市民光顧信譽良好的商戶

海關提醒，根據《消費品安全條例》，任何人如進口、製造或供應未能符合一般安全規定的消費品，即屬違法。違例者首次定罪最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。而根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，或銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關重申，一向極為重視公眾安全及消費者權益，如發現有涉嫌違反《消費品安全條例》或《商品說明條例》規定的情況，會立即採取執法行動。海關提醒商戶切勿售賣附有虛假產地說明、偽冒商標或不安全的消費品，市民亦應光顧信譽良好的商戶。