【預算案】劏房戶失業、被扣工時　團體倡政府鼓勵多元產業發展

政府將於下周三（26日）發表財政預算案，不少市民關注預算案對基層的支援。社福界立法會議員邵家臻今日（22日）聯同民間團體向政府提出就業、住屋等方面的建議，鼓勵多元產業發展。團體指在疫情持續下，劏房戶面對不少困難，有劏房戶已被業主增加雜項費用，不少人失業及被扣減上班時數，生活及經濟壓力沉重，因此建議政府為市民增加不同就業途徑。

深水埗街坊霞姨（中）指，受疫症、環球經濟下行及去年的社會事件多重影響下，之前工作的店舖結業，失去工作。（陳焯嵐攝）

租津未落實業主已增加雜費 業主：政府有俾錢你

政府早前表示正研究推出劏房租務管制及租金津貼，關注基層住屋聯席朱詠妍指，收到個案投訴有劏房業主趁機要求多收雜費。其中一個個案的租戶屋內電線損壞，要求更換時被收取近千元費用，租戶不滿費用昂貴，業主直指「政府有畀錢你」。朱詠妍質疑政策成效，批評未正式推行已令租戶開支增加，更突顯租管與租津必須同時推行，避免業主利用租津作藉口增加租金，又建議運房局將成立的劏房租務管制專責小組，可加入民間團體，令政策更「貼地」。

去年底失業丈夫工時被扣 收入減少開支大

深水埗街坊霞姨指，受疫症、環球經濟下行及去年的社會事件多重影響下，之前工作的店舖結業，失去工作。她的丈夫是清潔替工，工作時數受疫症影響被扣減，雖然現時業主未有增加雜費，但租金及水電費支出佔收入超過一半，目前家庭收入單靠丈夫約5,000元薪金支撐，惟日常食品的價格上升「最平的豬腳骨都要六十幾蚊」，抗疫用品如口罩及漂白水都不捨得買。霞姨批評政府對劏房戶沒有支援，現時一星期只能外出一兩次買菜，省錢之餘更要省口罩。

政府早前表示正研究推出劏房租務管制及租金津貼，關注基層住屋聯席朱詠妍指，收到個案投訴有劏房業主趁機要求多收雜費。（資料圖片）

民間團體倡增設墟市 增培訓中心 促產業多元發展

團體建議政府可優化對失業及就業不足人士的援助，如增加現金津貼；於各區開設一站式就業及在培訓服務中心，保障產業多元發展；增設文憑課程，予街坊及長者報讀，增加競爭力。另外，團體建議政府可增撥資源，推動本地產業發展，如設立扶貧墟市及重發流動小販牌照，增加市民就業途徑。

邵家臻指弱勢社群在疫情下生活更艱難，認為政府思維上要改革，在推出舒緩措施及增加就業機會時，汲取沙士後推自由行的教訓，切勿過分倚重一個產業，因為一但行業遇到困難，就會對香港經濟造成極大影響。