【逃犯條例】函八大校長促除政治標語　葉劉：恥與無力管理者為伍

持續大半年的反修例示威，大學生成為「中堅份子」，大學校園內的告示板、民主牆亦成為「連儂牆」，中大、理大更一度變成激烈警民衝突的戰場，不少建制派都指責大學為示威運動溫床，去年底3間大學的撥款亦被政府以「議員關注」為由決定抽起。 立法會教育事務委員會主席、新民黨葉劉淑儀去信八所資助大學校長，要求他們就疫情為校園清潔時，同時將校內各陣營的政治標語清理。葉太向《香港01》表示，大學校園應回歸學術，「恥與無力管理校園的大學為伍」。

有港大學生曾發起「連儂牆」，反對《逃犯條例》修訂。(《學苑》FB圖片）

葉劉淑儀室在Facebook撰文指，早前收到分別來自英國及瑞士的兩位教授去信，請她向大學轉述在香港執教時，於校園看見到處張貼的政治宣傳海報、有學生被惡意針對等事件，並要求她轉達其不滿和失望。

葉太指，兩位教授均認為，學校應是學生靜心學習知識的地方，不可被政治化或變為宣傳政治的平台，並希望校園能早日回復和諧安寧。

葉劉：大學偏離教學難支持擴充

八位資助大學校長原定受邀出席教育事務委員會特別會議，商討大學復修、保安等安排，但會議因為疫情被迫延期，葉劉淑儀因此向他們致函，並在信中建議大學就疫情清潔校園時，可連同各陣營的政治標語一併清理。

葉劉在帖文附上寄給港大校長張翔的信函，當中提到她認同兩位外藉教授的說法，認為大學是透過研究、教與學創造知識的地方，有迫切性令大學校園保持政治中立，以及移除有關政治宣傳。她又指，如果大學偏離了教學方面的主要任務，社會很難支持大學擴充。