【武漢肺炎】張超雄提緊急質詢　促列肺炎為職業病　梁君彥拒批

武漢肺炎疫情持續，工黨張超雄早前去信立法會主席梁君彥，要求明天（26日）在大會提出急切質詢，討論將武漢肺炎列為可補償職業病。梁君彥回覆指，事項的急切程度未達至必須在是次會議上提出，拒批張超雄的申請。

梁君彥拒批兩項急切質詢。（資料圖片/張浩維攝）

葉建源提急切質詢亦被拒

張超雄在信中表示，鑒於武漢肺炎疫情肆虐，醫護人員及不同行業的前線員工隨時會有感染病毒的風險，他提出緊急質詢，要求政府交代會否汲取沙士的經驗，檢視本港的《僱傭補償條例》，即時將新型肺炎病毒納入到《僱員補償條例》附表2中、列為可補償職業病之一，保障醫護及高風險感染新型病毒人士外，及擴大保障至任何因受僱維持公共衛生，以及需與顧客有緊密接觸而有高風險染病人士，包括清潔工人、保安、零售服務業僱員等。

梁君彥今天回覆表示，經詳細考慮質詢內容後，認為事項的急切程度未達至必須在是次會議上提出，因此不批准該項質詢。

教育界議員葉建源亦去信梁君彥，要求就協助滯留湖北省的香港學生回港事項提出急切質詢。梁君彥拒批申請，指葉建源在上周三的立法會會議上，已就協助香港學生回港事宜提出補充質詢， 並已獲有關官員答覆，昨天政府亦就有關事宜公布其計劃，又認為事項的急切程度未達至必須在是次會議上提出。