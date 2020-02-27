【財政預算案】派錢 1萬與特首大戰　 陳茂波的光環還看一因素…

財政司司長陳茂波26日發表財政預算案，在武漢肺炎疫情影響之下，派錢已是眾望所歸。果然，陳茂波宣布，每名香港永久性居民派發1萬元，創下歷次派錢最高紀錄。 去年反修例風波以至今年武漢肺炎疫情，特首林鄭月娥的民望持續低走，甚至有外媒言之鑿鑿指北京考慮換人，而陳茂波是人選之一。 雖然傳聞無法證實，但回顧香港民意研究計劃的民意調查，陳茂波已是特首及三位司長之中支持度最高的人。今次派錢能否助他更上一層樓？

疫情影響廣泛 基層中產情況均嚴峻

派錢之聲不絕於耳，近日無論建制還是民主政黨，不約而同要求政府派錢，最高「叫價」每人1萬元。

事實上，疫情嚴重打擊本港經濟，部份公司陷入停頓狀態，有些已推出停職、留職措施，若疫情持續必然會出現結業及失業潮，不單止基層市民「手停口停」，早幾年趁樓市暢旺湧入買樓、現在要供樓的中產人士亦深受影響。派錢1萬雖然不算多，但在這嚴峻時刻亦能稍緩燃眉之急，如果「派得好」，陳茂波民望反彈非無可能。

然而，派錢與民望的關係，猶如兩刃劍，可以是強力反彈的踏板，亦可以是進一步下沉的暗湧。

2011年曾俊華派6千 原定注入強積金惹負評

2011年2月23日，時任財政司司長曾俊華宣布向全港市民的強積金戶口注入6,000元，預計涉及240億元。由於前一年庫房「水浸」，當時社會普遍要求派錢，曾俊華派錢本來是順應民意。豈料市民認為注資強積金既無法即時受惠，亦讓「基金佬」「過河濕腳」，反應負面。

根據香港大學民意研究計劃調查，2月23日當日曾俊華的支持度為52.4分，較上一次調查的55.4分下挫3分。而雖然他在3月2日已改口，表示向年滿18歲香港永久居民派6,000元，預計耗資360億元，但民望不單止仍未止跌，3月1日至9日的調查重挫至46.6分，直至7月4日至7日的調查才以44.9分見底，直至2012年7月9至11日的調查，才重回合格線，報56.4分。

曾俊華在2011年2月23日財政預算案宣布向強積金戶口注入6000元，惹來市民不派，及後在3月2日改口每人派發6000元，但未能挽回民望，支持度由2月23日的52.4分（紅框）下挫後低位徘徊，直至2012年7月9至11日的調查才重上55分以上。（香港大學民意研究計劃）

2018年陳茂波派4千 手續繁複累支持度

這種民意滑坡，其實陳茂波也親身試過。2018年2月28日，陳茂波公布《財政預算案》，公布多項享經濟成果措施，但有批評指對於基層人士照顧不足。陳茂波的民望在公布當日無大變化，由上一次調查的44.3分微升至當日的44.5分。

然而他在3月3日表示，委託關愛基金「補漏拾遺」，細節未公布，支持度已開始下滑，由2月28日的44.5分下跌2.4分，至3月1至6日調查的42.1分。

陳茂波在3月23日公布關愛共享計劃，即向合資格人士派發最多4,000元，由於手續繁複引來大量「負評」，4月2至4日支持度重挫5.9分至36.2分，直至最新調查仍未回升至44.5分或以上。

陳茂波在2018年2月28日宣布《財政預算案》當日（紅框）民望未有大變化，為44.5分，但在3月23日宣布派發4000元細節後，市民不派手續繁複，令他的支持度一路下滑。（香港大學民意研究計劃）

政府派錢 市民最重視手續簡單方便

從曾俊華及陳茂波兩次派錢的民意反彈，可以看出市民的要求不一定是派錢，但如果政府派錢，最重要的是手續簡便，派得直接，如果程序太多或無法令市民短期內受惠，市民就會有「負評」，不單止無法谷起民望，拖低民望的效果更有可能長達1年半以上。

今次派錢1萬元，雖然詳情未有公布，而政府預計7月初開始登記，8月開始派發。由於今次派錢與曾俊華2011年派發6,000元時差不多，最主要條件僅為18歲以上的香港永久性居民，因此可參考當年的申請方法，只須填寫姓名、身份證號碼、電話及銀行帳戶等資料，經銀行及郵政局登記即可。

另有消息指，政府有意讓市民經由電子銀行申請，簡化登記程序，並保留郵局申請這一方法，處理沒有銀行戶口的合資格人士申請。

如此一來，今次全民派1萬元的措施，將會有十分簡便的處理手法，坊間反應正面。如能成功處理，民意反彈風險有望降至最低。

至於林鄭月娥，反修例風波之後民望插向谷底，根據其中一份民調，其支持度由2018年底的56.37分，重挫至今年2月17至19日調查的18.21分新低。新一份《財政預算案》雖然由陳茂波主導，但會否帶動林鄭等其他官員谷底反彈呢？

林鄭1月宣布防疫抗疫基金 民意無反彈

林鄭在今年1月14日親自出馬，與勞工及福利局局長羅致光和運輸及房屋局局長陳帆公布100億元紓困民生措施，而陳茂波卻罕見沒有出席，當時政圈人士認為是林鄭「搶閘」派糖，以挽回自己的民望。

但翻查在1月16至21日的調查，林鄭的支持度不升反跌，由對上一次調查的21.5分，下跌0.7分至20.8分，可見政府推出各種措施，未能有效刺激林鄭的支持度「回魂」。

林鄭月娥在1月14日公布100億元防疫抗疫基金，但16至21日的民意調查（紅框）卻較上次下跌0.7分。（香港民意研究所）

距離2022年特首選舉尚有兩年，但以一場牽涉如此巨大利益的政治暗戰，其實時間並不多，甚至可以說是時候為民望「發力」。陳茂波向被視為有力問鼎大寶之選，經此派錢1萬的「機遇」，民望會否飇升這個問題，影響的已不僅是一名財爺之事。未來半年的派錢過程是順是逆，是皆大歡喜還是又再負評四起，將左右兩年後的寶座大戰。