【財政預算案2020派錢】2021先18歲都有？網上登記？五大疑問拆解

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【財政預算案2020派錢 / 全民派錢 / 全民派6000元】政府於武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情下公布的新一份《財政預算案》，宣布向18歲或以上香港永久居民發放1萬元。但亦帶來多個疑問，究竟如何申請？會否網上申請？如何派發？何時才能真正交到市民手上？逾時會被DQ？這些或可從上兩次派錢措施推算一二。

（陳茂波Facebook）

計及2018年向合資格人士派發4000元的「關愛共享計劃」，以及2011年全民派6000元，今次是回歸後港府第三次向港人派錢，但暫未公布詳情。

2018年關愛共享計劃

回顧上次由現任財政司長陳茂波推出的「關愛共享計劃」，市民都記憶猶新，事關計劃申請資格要求多，例如要年滿18歲和持有香港身份證之餘，還要沒有受惠於綜援、長者生活津貼，以及在香港沒有物業等。

↓↓↓　關愛共享計劃申請資格　↓↓↓

而且申請方法又繁複，加上沒有網上登記，申請者需要在網站下載申請表格提交或郵寄，或到各區民政諮詢中心索取申請表格。

最終「關愛共享計劃」批出約300萬份申請，涉款約110億元，但行政費已預計花逾3億元。

2011年全民派6000元

至於2011年時任財政司長曾俊華推出的全民派6000元計劃，與今次全民派10000元一樣只有一項申請資格，就是年滿18歲或以上香港永久居民，

曾俊華。(資料圖片)

當年申請方法亦算簡單，只須填寫姓名、身份證號碼、電話及銀行帳戶等，再經銀行及郵政登記，部份銀行更有提供網上登記服務。

雖然全民派6000元目標人數逾600萬人，較「關愛共享計劃」的約300萬人多一倍，但由於審批相對簡單，行政費只逾2億元，比「關愛共享計劃」更少。

全民派10000元可網上登記？

雖然陳茂波仍未公布全民派10000元詳情，但上次「關愛共享計劃」只能直接遞交申請表格，引來不少批評，且由於申請表須由人手輸入再整理資料，所涉行政費相對更多。

今次要打破困局，推出網上登記或許是港府其中一條出路，除了便民，其實亦方便處理資料。

陳茂波於立法會宣讀新一份《財政預算案》。（立法會）

2021年才18歲也符合資格？

參考2011年的全民派6000元，當時只要於2012年3月31日年滿18歲、

有香港永久性居民身份證的人都合乎資格，若今次全民派1萬元的申請資格相若，估計可能2021年3月31日年滿18歲的人，都有機會申請，當然，這仍有待陳茂波公布。

全民派10000元領取方法？

參考2011年全民派6000元時，有銀行戶口的市民，由銀行處理申請及注資金額到戶口，一般會在登記後約10個星期內收取款項；沒有本港銀行戶口的申請人，則需到郵局登記及領取支票，一般在約12個星期內獲通知往郵局領取支票。

有先例可循，未知今次全民派10000元領取是否也能利民便民。

何時可領取？

綜合上兩次「派錢」，大概都需要1年多時間處理所有申請，其中2011年全民派6000元時由於申請分兩階段進行，至2012年12月31日才截止登記；2018年的關愛共享計劃，於2019年才開放申請，至同年10年才處理完98%申請。

今次全民派10000萬元計劃，所需時間可能也差不多，即可能到2021年尾才能完成。

逾時未領取視為放棄？

以2011年全民派6000元為例，當時容許領取支票，但假如有關支票在支票發出當日起的1年內仍未到取，登記人將被視為放棄領取有關款項。故今次全民派1萬元若實行，市民緊記要按時領取，以免被DQ。

以上種種疑問，還有待政府公布，不過據政府消息人士表示，合資格人士為截至2021年3月31日年滿18歲的香港永久性居民，並考慮兩種登記形式，除了提供實體表格在各區民政署、郵局及銀行等派發；亦將與銀行合作，鼓勵市民透過網上理財系統登記，可選擇直接入數到銀行戶口或領取支票。

消息人士又說，希望在8月前推出措施，暫定截至登記申領1萬元日期為2021年12月31日。

陳茂波則指出，政府會在立法會撥款後，盡快公布計劃的細節。

↓↓↓ 《財政預算案2020》重點措拖 ↓↓↓

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