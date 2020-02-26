【財政預算案2020】總覽派錢、紓困措施　下年度財赤近1400億

本港過去半年受反修例示威影響，再加上近期飽受武漢肺炎疫情摧殘，經濟前景極不明朗，旅遊、飲食、零售業備受打擊。 財政司司長陳茂波今日（26日）將到立法會，宣讀新一份的《財政預算案》，外界預料將會全民派錢，但他日前在網誌已表明，政府資源有限，預算案「不可能滿足所有人要求」。 《香港01》將直播現場情況。

▼300億防疫抗疫基金措施▼

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【12:30】陳茂波指，國際政經格局發生的深刻變化，使香港備受影響。與此同時，本地發生的社會事件，也經歷了不平凡的一年。社會躁動不安，折射的深層次矛盾，並非短時間內可以化解，對香港未來的穩定和發展影響深遠，有待用心梳理。

他指，今年預算案的封面選擇了象徵土地的顏色。他相信香港仍是「充滿生機的土壤」，但會種出怎樣的收成，在於每個人選擇播下什麼種子、如何耕耘、怎樣灌溉。他相信不管是什麼背景、懷抱什麼信念和理想，大家都十分珍惜和愛護香港。他重申，大家同在這片土地上生活，本是「休戚與共、唇齒相依」。他承認或許香港「有這樣那樣的缺點」，但仍是一個容許百花齊放、自由發展的家園。即使有過失望，仍可以選擇對未來懷抱希望。

他指，即使理想不同，仍希望大家擱置分歧，創造化解矛盾的空間，一起推動香港向前。

【12:25】陳茂波指，香港以簡單低稅制見稱，但經濟合作與發展組織因應國際社會以稅務政策作競爭手段的情況，正積極研究訂立「全球最低稅率規則」，香港作為國際金融和商貿中心，將無可避免受到影響。他會邀請在國際稅務和經濟發展方面富經驗的學者、專家和商界人士提出建議，以確保香港的稅制既配合國際稅務新發展，亦能繼續維持優越的營商環境和競爭力。

他又指，政府在2016年設立未來基金，首3年的綜合投資回報率分別為百分之四點五、九點六及六點一。

由馮國經領導的小組已提交建議，利用未來基金的部分款項成立一個「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」的項目，陳茂波指已經接納小組的建議，並會著手籌備落實。

【12:20】陳茂波指，新一份預算案預計明年錄得1391億元赤字，相等於本地生產總值4.8%。他指，下個財政年度的收入亦包括了發行綠色債券所得的195億元，以及從房屋儲備金回撥的220億元。如果將上述收入和一次性紓緩措施剔除，赤字約為590億元，相等於本地生產總值百分之二。

他又指，預計未來5個財政年度都會錄得赤字，主要因為收入增長未能上開支。陳以202／21年度為例，儲備由年初相等於22個月的政府開支，一年間降至16個月。如果持續出現財赤「儲備終會有耗盡的一天。」

【12:13】陳茂波指，去年度經修訂預算，全年總收入為5673億元，開支為6174億。他指，收入較原來預算低9.4%，主因是利得稅、薪俸稅及印花稅的收入較原來預算少。而開支較原來預算高0.6%，即36億元，主要是由於成立了防疫抗疫基金，但同時工務工程支出較原來預算減少。他預計2019／20年度，赤字為378億元，財政儲備在2020年3月31日預計為1萬1331億元。

他又指，估計經營帳目在未來五個年度中，每年都會錄得赤字，非經營帳目則全期均會錄得盈餘。經營帳目在二零20／21年度的預計赤字，主要是本財政預算案的一次性紓緩措施及部分去年公布的紓困措施所致，其後四年經營帳目的預計赤字，則是經常開支的增長比收入為高所致。上述預測，未有計及該4年政府可能推出的退稅及紓緩措施。他又預計，至2025年3月底，財政儲備為9371億元，相當於本地生產總值26.5%，或15個月的政府開支。

【12:11】政府今、明兩年將增加合共3000個為體弱長者提供的家居照顧服務名額，以及在本財政年度增加1000張為身體機能中度或嚴重缺損的長者而設的社區照顧服務券。2020／21年度涉及全年經常開支超過3億元。此外，政府將增撥7500萬元，資助安老服務單位為有吞嚥困難的長者提供軟餐。

兒童福利方面，為優化鄰里支援幼兒照顧計劃的服務質素，社會福利署已由今年一月起額外撥款約2400萬元，讓營辦機構增加人手，以加強培訓社區保姆。政府亦通過獎券基金撥款約9.9億元，分階段為資助幼兒中心、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心合共約15萬名兒童及其家庭提供社工服務。首兩階段已合共485間合資格的學前單位提供服務，第三階段將在今年八月開展。

由2020／21年度起，政府會向受社會福利署津助並營運日間服務單位的非政府機構提供額外撥款，以支付其活動區域的冷氣費用，涉及全年經常開支約4600元，預計1100多個津助服務單位及超過100萬名服務使用者受惠。

【12:10】兩星期前，屯馬線一期通車。政府期望港鐵公司盡快完成屯馬線及沙中線「紅磡至金鐘段」餘下工程，目標是讓有關路段分別於明年年底及2020年第一季開通。

政府亦會逐步推展《鐵路發展策略2014》建議的新鐵路項目，在未來一年邀請港鐵公司就東涌線延線、屯門南延線及北環線展開詳細規劃及設計，並會在確定新鐵路方案後諮詢公眾。

【12:09】政府已預留六十五億元，推動多個海濱發展項目。以深受市民歡迎的海濱長廊為例，今年的目標是再開通約一公里，將維港兩岸的海濱長廊增24公里。

【12:08】為進一步推動本港的體育發展，政府對中國香港體育協會暨奧林匹克委員會和六十個體育總會的總資助額，將由現時每年約三億元，在四年間大幅增加至超過五億元。政府會繼續推展香港體育學院的新設施大樓計劃，為本地運動員提供世界級訓練和支援設施。

【12:06】陳茂波指，政府將多管齊下推動 5G 網絡發展和應用，包括資助網絡營辦商擴大光纖網絡至偏遠鄉村。另會開放更多合適的政府物業、有蓋巴士站和電話亭等，供營辦商安裝基站，支援5G網絡建設。

而創新及科技局會在今年第四季推出「智方便」一站式個人化數碼服務平台，預計到明年年中，市民可通過「智方便」使用超過100項政府網上服務。

他又稱，已為智慧交通基金預留約10億元，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用，預計基金可在2020／21年度內正式投入運作。

【12:03】他又建議，撥款2億元成立低碳綠色科研基金，支持減碳技術和綠色科技的研發及應用，並分享研究成果。政府將會更新《清新空氣藍圖》，當中會探討進一步推廣電動車的政策，我們亦將制定本港首份「電動車普及化路線圖」。

陳指，政府正研究適合香港使用的電動公共小型巴士，以及其相關充電設施的基本技術要求和規格，並會制訂有關指引。將為此撥款8000萬元推行試驗計劃，讓行走固定路線的綠色專線小巴率先採用。

政府亦正籌備於今年下半年推出新計劃，分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車，已預留71億元提供特惠資助予受影響車主。

政府亦計劃在維港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃，已就此預留3.5億元。而為支援廢紙回收行業，建議由2020/21年度起，每年預留不少於3億元推行廢紙回收服務計劃，環保署將聘請承辦商，從全港各區收集廢紙作篩選、分揀及打包，再出口循環再造。計劃將有助穩定本地廢紙的回收量和價格，環境保護署計劃於今年下半年展開有關計劃。

【12:00】陳宣布，2020／21年度賣地計劃共有15幅住宅用地，預計可供興建約7500個單位。加上鐵路物業發展及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應，可供興建約1.57萬個單位。

賣地計劃亦包括六幅商業用地，預計可提供約83萬平方米樓面面積。

【11:57】陳表示，中長期多個新發展區項目將帶來超過21萬個房屋單位。而東涌東填海工程的首幅房屋用地下個月已可「交付使用」，預計2024年首季可提供一萬個公營房屋單位。

待立法會通過撥款後，會在下半年展開洪水橋／厦村新發展區的首期工程，元朗南發展的法定規劃程序亦快將展開，爭取第一批公營房屋單位在2028年落成。而政府過去六年已完成改劃135幅土地，涉及超過14.7萬個公營房屋單位及約4.4萬個私營房屋單位。另有12幅土地正在改劃，預計可提供約1.1萬個房屋單位，超過九成為公營房屋。另有25幅土地的改劃工作會在明年陸續展開，涉及近8.5萬個單位，逾九成為公營房屋。

而規劃署會就在首階段被評估為適合作公營房屋發展的棕地群，盡快展開技術研究，估計能提供超過2萬個公營房屋單位，發展局稍後會公布詳情。而茶果嶺、牛池灣、竹園三個市區寮屋區亦會研究興建6300個公營房屋單位，亦會就約十組已規劃作高密度房屋發展，但因各種原因仍未有發展計劃的用地，研究是否適合作公營房屋發展。

至於為期三年的「土地共享先導計劃」將在今年上半年開始接受申請，以150公頃土地為上限。

【11:52】陳茂波指，位處落馬洲河套地區的港深創新及科技園，是港、深兩地未來的重點科研合作基地。他指首批土地的處理工程進展良好，將會適時向立法會申請撥款，以展開第一期主體工程及第一批樓宇建造工程。

此外，目前已有超過160個國家及國際組織成為「一帶一路」合作伙伴，政府會繼續積極支持香港企業和專業服務界別與內地企業「走出去」，開拓海外業務，包括國家在海外建設的「經貿合作區」，並加強與海外市場的聯繫。

【11:50】陳又指，粵港澳大灣區建設領導小組去年先後公布了24項普及惠民及便利香港專業界別在大灣區發展的重大政策措施，其中領導小組公布了六項與金融相關的措施，涵蓋個人銀行服務和保險等領域。他指，香港和大灣區內地城市的居民可購買對方市場的理財產品，促進人民幣跨境流動和使用，進一步鞏固香港作為離岸人民幣樞紐和資金進出內地的橋樑。

他又指， 在中央政府支持下，香港繼續是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，會繼續與業界和內地當局探討擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道。

【11:47】陳又指，「研究員計劃」和「博士專才庫」兩項計劃至今已合共培育約5700名科研專才，今年三月會擴大兩項計劃的適用範圍，至全港從事研發活動的科技公司。另外，將預留4000萬元，為本地大學 STEM 課程的本科及研究生安排短期實習。

而政府會在2020／21年度把短期實習名額，大幅增加至近5000個，讓學生有更多機會在政府及公營機構實習。

【11:44】陳又稱，會為「藝術發展配對資助計劃」增撥9億元，進一步帶動贊助文化藝術的風氣。未來亦會主力協助業界拓展內地及海外市場，包括在電影方面，會更積極推動與東南亞地區的合作。

【11:42】陳茂波宣布，會向貿易發展局增撥1.5億元，舉辦多項宣傳香港的活動，於外地主要城市設立香港館、「香港‧設計廊」及流動商店，以及舉辦多個商貿考察團。

他又指，會預留約4.5億元，讓律政司推行「願景2030—聚焦法治」計劃，加深香港社會對法治概念的認識及實踐。

【11:39】陳又指，政府會修訂法例，為船舶租賃活動提供稅務優惠，包括寬免合資格船舶出租商的利得稅、合資格船舶租賃管理商一半利得稅，以及包括海事保險在內的合資格保險業務一半利得稅。

為鼓勵物流業應用科技提高生產力，政府會撥款3.45億元，在今年推出一項先導計劃。每個合資格第三方物流服務供應商，可獲資助推行最多4個合共100萬元的項目，預計可惠及約300家企業。

他又指，會向旅遊發展局額外撥款超過7億元，在疫情過後加強對外推廣，重振旅遊業。

【11:35】陳茂波指，納米及先進材料研發院已授權一間口罩生產商，利用其專利納米纖維技術，生產透氣度高、有殺菌功能的口罩，政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。

他指，會向創新及科技基金注資20億元，推行「再工業化資助計劃」，以配對形式資助生產商在香港設立新的智能生產線；亦會向香港科技園公司增撥20億元，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。

而4月起政府會優化「科技券」計劃，政府的出資比例會由現時的三分二上調至四分三，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。而科技園公司正探討科學園第二階段擴建計劃的可行性，政府為擴建計劃預留三十億元。

【11:30】陳茂波指，近年交易所買賣基金（即ETF）市場發展迅速，建議寬免在港上市ETF的市場莊家在參與發行及贖回ETF單位的過程中的股票買賣印花稅，進一步降低在港上市ETF的交易成本，推動香港ETF市場的發展。

他又指，計劃於未來五年發行合共約660億元綠色債券，今年內會再次發行通脹掛鈎債券，推動零售債券市場的進一步發展。政府亦會繼續發行銀色債券，上述兩項債券的總發行額將不少於一百三十億元，金管局稍後會公布發行細節。

他亦宣布，會將香港年金計劃的最低投保年齡，由65歲降至60歲。

而為讓有意置業人士有更多貸款選擇，減低他們面對利率波動的風險，香港按揭證券有限公司將推出試驗計劃，透過銀行提供上限為1000萬港元，年利率分別為2.75%、2.85%及2.95%的10、15及20年期的定息按揭貸款。計劃的總貸款額為10億港元，會視乎市場反應再作檢討。

【11:24】陳茂波指，醫管局亦正積極推動第二個十年醫院發展計劃，預計可額外提供超過9000張病床及其他新增醫療設施，足以應付直至2036年的預計服務需求。

而醫管局在去年12月成立「持續發展專責小組」，聚焦檢視挽留人手等策略，提出以下三項重點建議：

(一)優化特別退休後重聘計劃，鼓勵更多資深醫生在退休後以合約安排繼續為醫管局服務，直至六十五歲；

(二)考慮在五年內增加約二百個副顧問醫生晉升至顧問醫生的機會，以挽留富經驗的人才；以及

(三)為已考獲專科資格的註冊護士提供額外津貼，以挽留人手並鼓勵他們的持續護理專業發展。

政府已承諾在資源上予以支持。醫管局會繼續研究其他可行方案以挽留人手。

政府會繼續依據人口增長及人口結構的變動，向醫管局增撥30億元的經常撥款，並額外增撥約6億元，讓醫管局增加人手推行新的措施和加強現有服務。換言之，政府於2020／21年度，向醫管局提供的經常撥款合共750億元。

政府亦計劃未來兩年，在另外六區成立地區康健中心，並預留經常開支6.5億元。至於其餘十一區，會撥款約6億元，在正式設立地區康健中心前，資助非政府組織設立規模較小、屬過渡性質的「地區康健站」。

陳承認，社會事件以致新型冠狀病毒疫情，影響不少市民的精神健康，會向食物及衞生局、勞工及福利局和教育局提供足夠資源，為精神受困擾的人士提供適切支援。

【11:20】陳茂波宣布，會向所有18歲或以上市民，每人派發1萬元，預料有700萬人受惠。他預料涉款710億元，待立法會通過撥款後，再公布細節。

政府亦會寬減2019／20年課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為2萬元，全港195萬名納稅人受惠。政府收入將減少188億元；

另亦會寬免2020／21年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1500元為上限，估計惠及293萬個住宅物業。政府收入將減少133億元；

領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼人士會出「雙糧」，鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排。政府開支約42億元；

政府亦會為公屋較低收入租戶代繳一個月租金，並為參加2021年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。

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【11:18】陳又指，面對就業情況惡化，會每年增撥3000萬元，優化勞工處的就業計劃，進一步鼓勵僱主聘用年長人士、青年及殘疾人士。

僱員再培訓局將優化今年七月推出的新一期「特別‧愛增值」計劃，並增加約1萬個名額，為受經濟不景影響的僱員提供培訓和津貼。僱員再培訓局亦會通過修例，把學員的每月最高津貼額由4000元增加至5800元。

而建造業議會會從徵費收入中撥出2億元，向為數約6000個合資格中小企承建商及註冊分包商提供補助金，每個上限為2萬元，以協助業界渡過難關。

【11:15】政府亦會延續以下的紓困措施：

補貼合資格的非住宅電力用戶額外4個月每月75%的電費開支，每戶每月補貼上限為5000元。政府開支約29億元；

減免非住宅用戶額外4個月百分之75的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及1.25萬元。政府收入將減少3.4億元；

向本地回收企業提供新一輪為期六個月的租金資助計劃；

向政府物業、土地及環保園等的合資格租戶提供額外六個月50%的租金或費用寬免；

向短期地契條款豁免書的合資格持有人提供額外六個月50%的費用寬免；

向康樂及文化事務署轄下文娛中心設施的租用者額外提供六個月50%的基本場租寬減；

向郵輪公司及現有碼頭商戶提供額外六個月的收費及租金減免。

陳茂波估計，以上措施合共約183億元，希望措施不但能夠撐企業，同時亦有助保住300多萬打工仔的飯碗，並呼籲各僱主與員工共渡時艱。

【11:13】政府亦會寬免2020/21年度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，後兩季則以每戶每季1500元為上限，估計惠及42萬個非住宅物業。政府收入將減少32億元，估計惠及42萬個非住宅物業。

此外，亦會寬減2019／20課稅年度百分之百的利得稅，上限為2萬元，全港14.1萬名納稅人受惠。有關扣減會在上個課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少20億元；

政府亦會寬免2020／21年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠，政府收入將減少30億元；公司註冊處將全面寬免公司的周年申報表登記費（逾期登記除外），為期兩年。

【11:12】陳茂波宣布，在「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為六個月。貸款額為合資格申請企業六個月的薪酬及租金開支，以200萬元為上限，還款期長達3年，可選擇首六個月還息不還本。政府會為此提供最多200億元的信貸保證。

【11:10】陳茂波預測，香港經濟今年面對極大的內外挑戰，短期內難言樂觀，料實質增長介乎-1.5%至0.5%。他又強調，現時樓價仍然與經濟基調和市民的負擔能力脫節，政府會繼續努力增加土地及住宅供應。

他預測香港經濟在2021至2024年間，平均每年實質增長2.8%，稍低於過去十年2.9%的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5%。

【11:05】陳茂波指，2019年外圍形勢「異常嚴峻」，大部分經濟體增長放緩，加上中美貿易摩擦的影響，香港整體貨物出口全年實質下跌4.7%。旅遊服務輸出受本地暴力衝擊事件影響急挫，全年下跌10.4%，是有記錄以來最大的年度跌幅。

他又指，私人消費開支全年實質下跌1.1%，而投資開支實質下跌12.3%。他強調，香港經濟全年收縮1.2%，是自09年環球經濟大衰退以來，首次出現年度跌幅。而失業率從去年第二季的2.8%，增至3.4%。

而零售、住宿及膳食服務業合計的失業率，升至5.2%，為三年來最高，當中餐飲服務業的失業率，急升至6.1%，為八年來高位。而撇除政府一次性措施的影響，去年全年基本通脹率3%，較18年高0.4個百分點。

【11:02】陳茂波指，準備財政預算案的時候，將重點放在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」。他指明白要應對目前的挑戰，單靠財政資源並不足夠，但善用儲備、支援企業、紓解民困，的確是目前艱難環境下，市民對政府的期望。他宣布，決定動用1200億元推出「逆周期」措施，善用儲備紓解民困，盡力回應市民期望。

【11:00】財政司司長陳茂波，到達立法會，宣讀新一份《財政預算案》。

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【10:35】工聯會、民主黨代表，於財政預算案宣讀前，分別於立法會外請願，要求全民派錢。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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【10:30】建制派消息指，陳茂波於新一份預算案宣布，所有18歲或以上的香港居民，都會獲派發1萬元現金。