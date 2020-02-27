【財政預算案2020】歷次赤字預算皆釀政策大變　今次有何啟示？

財政司司長陳茂波昨日（26日）公布新一份財政預算案，本年度赤字料達378億元，下年度更可能達到破紀錄的1,379億元。在上篇，記者回顧了歷次「赤字預算」下，政府的具體解釋以及應對赤字態度，發現政府對於赤字處理得十分謹慎，每有較大規模的赤字，總會提出解決赤字的方法。今篇會進深一步，解釋歷次赤字預算所帶來的政策改變，對今日帶來了什麼影響。 在回歸初期，由於經濟狀況不佳，政府面臨多次財赤，時任財爺在預算案中經常提出重要的政策改變，部分影響一直延伸至今。例如1999年的赤字預算案，促使了政府將公共服務私營化，間接種出了今日的港鐵、領展兩座大山。 今次陳茂波表明有數百億財赤，甚至預期未來數個年度都有財赤，但並無提出更多具體的政策改變。消息人士則透露，開設新稅項，目前正在政府的研究議程內。

▼《財政預算案2020》措拖▼

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1999：促使公營機構私有化 間接養出港鐵、領展

回歸初期，本港受到97年亞洲金融風暴衝擊，經濟受挫。1999年，時任財爺曾蔭權公布回歸後第二份預算案，指該年度預計會出現245億元赤字。當時曾蔭權提出填補財赤的最重要政策，是公營機構私有化。曾蔭權指，由政府持有地鐵公司（今港鐵）百分之百股權的理由「已不再適用」，建議通過公開招股的形式，將地鐵公司的部份股權私有化，政府保留最大股東地位，最終地鐵公司於2000年上市，透過鐵路＋地產的形式營運，並以獨立的董事局管理「提高效率」。

不過由於政府被指管不住港鐵，後者近年屢爆醜聞，如高鐵延誤、沙中線等，不時出現嚴重的故障甚至出軌事故，服務質素為外界詬病。可以說，21年前政府為填補財填，間接養出港鐵這頭「巨獸」。所以近年民間不斷有聲音提出，既然庫房已滿瀉，政府應回購港鐵股份。

自此「公營服務私有化」也成為政府的政策傾向，促使後來政府將房委會部分零售及停車場業務分拆，造就後來的領匯（今領展）上市。往後領展有關商場和停車場管理的決策，亦被批評重視商業利益多於民生所需，這一點相信大眾市民已非常熟悉。

催生「新制」公務員

另一項重要的影響，就是令政府改革公務員制度。當時曾蔭權指出，會重新制定公務員聘用政策，並檢討公務員長俸制度。最終政府於同年3月發表《公務員體制改革諮詢文件》，2000年6月實行新的公務員招聘制度，亦即現時大眾所理解的「新制」公務員。

簡單而言，舊制公務員的待遇優厚得多，例如退休後有長俸、免費公營醫療等保障，新制欠奉，改行供款制的公積金；新制公務員大部分要按試用條款或合約條款，接受一段指定的觀察期，通過後才能以長期聘用條款受聘。

2000：助推社福界一筆過撥款

曾蔭權於2000年公布的預算案，指出該年度預計會出現16億元赤字，雖然最終政府修正該年度有盈餘100億，但政府繼續壓縮開支，例如延續公務員改革，提出自願退休計劃、暫停招聘公務員等。

影響最深遠的一項改變，莫過於改革整個政府的資助制度。當時曾蔭權因應財政問題，接納改革資助制度的建議，鼓勵資助機構推行「資源增值計劃」，增加資源使用的效益。其中對於社福界，政府自2001年推行「整筆撥款」（一筆過撥款）制度，取代實報實銷制（政策主要推手是時任社會福利署署長、現任特首林鄭月娥）。

一筆過撥款的原意，是讓非政府機構可以自主靈活地調配資源以配合服務需要，並增加資源使用的效益，但實際執行下來，導致機構在運用資源時欠缺監管，出現「肥上瘦下」等現象。前線員工的工作合約化、時限化，欠缺議價能力，員工年資又不獲承認，更要像商業機構般「跑數、交報告」，重視數字成果多於實際服務質素，長遠不斷流失人才。

曾蔭權、梁錦松、唐英年任財爺期間，皆曾出現赤字。（政府新聞處/資料圖片）

2002：梁錦松上任 即向公務員開刀

梁錦松上任財爺後，政府財政出現更大缺口，他於2002年預算案中，公布該年度財赤預計為656億元。承接曾蔭權年代改革公務員制度，梁錦松進一步向公務員薪酬開刀。他當時表示，政府編製中期開支預測時，公務員可能須減薪4.75%。減薪自該年起分階段執行。

另外值得一提的是，梁錦松在該年預算案結語中，引用《獅子山下》歌詞：「放開彼此心中矛盾 理想一起去追 同舟人世相隨 無畏更無懼 同處海角天邊 攜手踏平崎嶇 我哋大家用艱辛努力寫下那 不朽香江名句」，寄語港人咬緊牙關渡過困難，亦成為日後香港政壇中的「名句」。當然，這首歌現時已添上濃厚的建制色彩，那是後話。

2003：梁錦松宣布加稅 間接拉自己下台

2003年，梁錦松再公布該年度赤字預計達700億元，在公務員待遇方面，由當時至2006/07年度把公務員編制削減百分之十，減至大約16萬個職位，並由該年4月1日起暫停招聘公務員，以及推出第二輪自願退休計劃。

同年，梁錦松提出增加多種稅項包括利得稅、薪俸稅、汽車首次登記稅、離境稅、博彩稅等。其中博彩稅增設「足球博彩稅」一項，亦即後來的足球博彩合法化；梁錦松自己在宣布提高汽車首次登記稅前，於1月18日買入一輛凌志房車，卻未有申報利益，涉嫌偷步，醜聞最終亦導致他下台。

1999年的財政預算案中，曾蔭權提出地鐵（今港鐵）上市。然而港鐵管理問題纏繞至今，尚未解決。（資料圖片）

2004：唐英年提銷售稅 最終流產

2004年，唐英年發表預算案，預計該年度會有490億元財赤。其中他提到香港稅基狹窄的現象，又指世界各地政府都從開徵消費稅的方式彌補收入，提出研究「商品及服務稅」（即銷售稅）。如果成功推展，將是極為重大的政策改變。

政府於2006年推出稅制改革文件，提出開徵5%商品及服務稅。然而由於這涉及開徵新稅，影響面又廣，而民間普遍對於貧富懸殊現象甚為不滿，認為銷售稅是「劫貧濟富」，政府不敢向富人加稅就向平民開刀。最終建議在各界一面倒反對之下，流產收場。

2009：曾俊華派糖為主

曾俊華於2009年發表財政預算案，表示該年度將有49億元赤字（最終修正為15億元盈餘）。當時時值金融海嘯後，而政府財政儲備歷經多年盈餘後，已累積至4,880億元，所以曾俊華未有在開源節流上提出重要政策，而是繼續一次性的派糖措施如寬免差餉、政府物業及土地租金寬減、凍結政府收費、寬減薪俸稅及個人入息課稅等。

陳茂波公布新一份財政預算案，宣布全民派1萬元。（張浩維攝）

2020：陳茂波料有千億財赤 「加稅」新啟示？

陳茂波公布本年度有374億元赤字，下年度赤字更預料多達1,379億元，不過照樣宣布斥資711億元派錢，又指下年度的預計赤字中，有1,200億元與派錢及其他一次性的紓困措施有關。陳茂波在預算案及其後的記者會中，未有提到開源節流的具體政策，並表示現時談增加稅項屬「言之尚早」。

消息人士指出，開徵新稅項現時在政府研究的議程之中，研究範圍不止一個方向，陸路離境稅、消售稅等也在之列，強調一切未有具體方向。