【新冠肺炎】包機接滯留湖北港人　聶德權：今通知首批乘包機港人

港府將於最快本周派包機接回滯留湖北的港人，政制及內地事務局局長聶德權今天（２日）表示，接回湖北港人的行動，部署進入最後階段。聶表示，今天與參與行動的部門召開會議，落實整個行動的每一個細節，當中所有乘客要先後至少四次接受體溫測試，乘客必須戴上口罩和穿上保護衣才可登機。

聶德權在facebook發文表示，今天早上與入境事務處、保安局、食物及衞生局、衞生署、醫院管理局、運輸及房屋局、駐武漢辦等同事，以及國泰港龍香港和內地的代表召開會議，落實整個行動的每一個細節。

聶德權表示，是次行動充滿挑戰，又指市民較關心的相信是在接回港人的過程中，如何減低交叉感染或病毒被帶回香港的風險。他表示，為管控風險，當局為行動制訂嚴謹的檢測和檢疫安排。聶又指，入境處今天開始，逐一通知獲安排乘坐首批包機的湖北港人，提醒他們必須注意的健康資訊。

檢測和檢疫安排包括：

1. 在登記回港時，衞生署人員已開始為他們評估健康狀況，所有有發熱或其他徵狀的人士不獲登記。

2. 衞生署建議所有乘客，出發前徹底清潔身體和所有衣物，以免把病毒或污染物帶回香港。

3. 所有乘客在抵達武漢天河國際機場後，會獲發口罩、酒精搓手液和保護衣等裝備。

4. 由登車出發、進入機場大樓、過關、進入候機大堂，所有乘客要先後至少四次接受體溫測試，才可登機；如果乘客有發燒、健康表徵不正常、呼吸道病徵或其他傳染病徵狀，將不可登機。

5. 乘客必須戴上口罩和穿上保護衣才可登機，航班將有特別座位安排，盡量隔開乘客，乘客不能擅自調動座位。

6. 抵港後，衞生署工作人員會為乘客再一次檢查體溫，並安排他們由機場直接前往指定檢疫中心接受14日的檢疫。

7. 入住檢疫中心後，衞生署會為他們進行病毒測試。