【新冠肺炎】林鄭：政府明後日派4班包機　接533名滯留湖北港人

特首林鄭月娥今天（3日）出席行政會議前，聯同政制及內地事務局局長聶德權、食物及衛生局局長陳肇始、入境處處長曾國衛一同見記者，談及接載滯留湖北港人的包機安排，《香港01》正全程直播。 林鄭月娥表示，滯留湖北港人非常心急回港，過去一星期特區政府努力不懈，現在已準備就緒，政府明日及後日將派出首批共4班包機，當中有533位香港市民，其中440人是身處武漢市的港人，93人在武漢市以外，有特殊情況要盡快安排回港，他們回港後將直接被送到駿洋邨檢疫中心，接受14天隔離。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

優先接載孕婦、病患及應屆文憑試考生

林鄭月娥早上罕有地戴口罩出席行政會議，她甫一開始發言即咳嗽，聲音沙啞。她表示，特區政府非常關心在外遇到問題的港人，這批滯留湖北市民也非常心急回港，過去一個星期內，相關政府部門努力不懈，並得到湖北政府大力協助。具體安排方面，首批包機一共4班，明天和後天會出發，從武漢接走市民，有533人，其中440位身處武漢，93人在武漢市以外，有特殊情況要盡快安排回港。他們會被安排以專直接送到檢疫中心，接受14天檢疫。

林鄭提到，由湖北各個小鎮，到武漢機場，到香港國際機場，整個接送過程要無縫，公共衛生上需要相當多配合，感謝多方合作，包括中央政府關心、湖北省政府的人力物力，以及國際港龍航空與4班航機的機組人員。駐武漢經貿辦也從中協助及聯繫香港居民。

專車送回港者往檢疫中心

政制及內地事務局局長聶德權表示，首批回港人士，至少包括14名孕婦、22位有病患須回來接受治療、11名DSE考生（3位在武漢），實際數字可能會再浮動。代表團會有四十多名工作人員，分別來自入境處，政制及內地事務局、衛生署、醫管局。專機明早出發，先到武漢，在機場與駐武漢辦公室、當地工作人員、地勤人員溝通後就會分批接載港人回港，聶德權本人同日也會隨同回港，他周四會再去一趟，統籌該日的包機。

聶德權表示，感謝武漢當地市政府配合。這批港人所住的小區，會有官員有了解其情況，如有癥狀的人士，及其緊密接觸者就不能乘包機離開。獲接載的港人，離開小區前、入機場大樓前、辦登機手續、上機前，合共會接受4次體溫檢測。

在飛機上會有特別座位安排，減低交叉感染風險。當這批港人到達機場後，會有專車接送他們往檢疫中心，緊密監察情況，期望做到運作暢順，將公共衛生風險減到最低。

陳肇始則指，過去幾日衛生署與滯留湖北港人進行健康避評估，了解醫療需要，今次會派出17名醫護人員隨團，每班至少有兩名醫生、兩名護士；孕婦乘坐的包機會有婦產科醫生在場。陳肇始指，滯留湖北港人上機前後都要量體溫，若有症狀將不能登機。

未否認「抗疫報告」

對於問責班子捐出一個月薪金予公益金，林鄭稱希望幫助有需要人士，並曾向公益金執行主席王冬勝表示，盡量幫助一些未受資助的機構，「比起薪金放在庫房更有積極作用。」

至於早前向中央提交的「抗疫報告」流出，林鄭未有否認報告存在，僅指一向不會評論與內地交流的事務，但強調抗疫工作一向以科學、理論為本。

派錢違理財新哲學？林鄭：固守立場不負責任

有記者問到，《財政預算案》宣布全民派錢、經常性開支增加，是否違反林鄭上任之初提到的「理財新哲學」；勞工及福利局局長羅致光今早在電台提到，內地回港人數有上升趨勢，現時具體情況如何。

林鄭指出，現時香港面對前所未有衝擊，包括去年初中美貿易戰影響香港出入口、社會動盪影響旅遊零售、蔓延全世界的疫情，市民承受很大壓力，如果只為固守一些想法而不做果斷措施，並不是負責任做法，認為這與其理財哲學無矛盾。所以對於財政司司長的反周期措施，包括派發現金，她表示贊同支持，但這不等於她不明白擴張性財政會對公共財政造成壓力。她未來會親自領導，研究未來重振香港經濟的增長點，製造更多財富，應付各方面開支。

至於內地返港人士，自2月8日推出內地抵港強制家居檢疫後，九成以上人士都在家中接受檢疫，部分未能提供住址的人，就會到檢疫中心暫住。她留意到，內地回港人數有趨升，可能各種原因，但政府又不可以完全不讓他們出入香港，政府會做好監控，並感謝大量公務員、退休同事，參與監督的工作。