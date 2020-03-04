【逃犯條例】政府做青年問題「機密」民調　問雙普選是否民怨根源

經歷去年反修例風暴，政府表示將會成立獨立檢討委員會，探討社會深層次問題，政府官員亦多次表示會去了解青年人的意見。國際關係學者沈旭暉今日（3月4日）公開一份聲稱是來自民政事務總署的「機密」文件，是該署要求各區民政事務專員接觸現屆及落選區議員等，收集青年人為何對政府不滿的緣由。根據文件，部分探索的內容，過往在官員或政府文件中罕有出現，包括問及青年人對政府不滿，是否和香港未有實行雙普選、「財富集中在一小撮人手中」、「紅色」資本控制本港經濟等。 文件又要求各區民政專員了解為何年青人在今次防疫過程中如此抗拒隔離營設施，以及罷工醫護是否以年青醫護為主等。 《香港01》記者向民政事務總署查詢文件的真確性及用途，民政署表示，不會就個別網上流傳的文件作出回應或評論。

▼點擊查看「機密」民調內容▼

+ 2

指明向現任、落選區議員徵集意見

沈旭暉在社交網引述一名「公務員手足」，指最近民政事務總署透過其各區的民政事務專員收集「有關年青對政府不滿深入探討」的意見及看法；沈將整份文件貼出來。

該份被標註為「機密」的文件，指明民政事務專員收集意見的對象有三個：當選區議員、落選區議員及「普通青年人」。文件首部分探討青年人不滿政府的可能成因，包括制度暴力、議會暴力、社會不公義三大項，而部分內容的用詞，過往甚少在政府文件中出現。例如：

＊在「制度暴力」一項，政府舉出的例子為「未有實行雙普選」；

＊在「社會不公義」一項，政府舉出的例子包括「財富集中於一小撮人手中」；

＊政府甚至舉出一個可能的不滿來源，是「紅色」資本控制本港經濟，要求民政事務專員向對象們查詢。

反修例示威持續大半年。（資料圖片）

疫情兩爭議事件 被介定為「青年人」問題

近日新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情為社會帶來更多爭議。文件舉出兩個例子，其中一個為反對檢疫設施的抗議行動。內文提到「政府早前打算改裝未入伙的粉嶺公屋暉明邨作隔離營，惟附近居民發起堵路抗議，一些較年輕的示威者更向邨內兩座大廈投擲汽油彈縱火及毀壞該處的玻璃門」。其他檢疫和醫療設施，也面對多場示威，文件問：「是什麼原因導致部分市民，特別是年青人有較沙士期間更強烈的反應」。

另外，文件提到醫管局新成立工會「醫管局員工陣線」的抗議行動，問到公營醫護人員於抗疫時的表現和心態有何不同及原因為何，以及參與罷工的醫護有何背景。文件以括號舉例指，2003年時醫護人員會自願請求往隔離病房工作，今年則有人投訴抽籤程序不公平，是否反映現時年輕一代醫護人員的「某些想法」？

沈旭暉在FB貼文引述該「公務員手足」指，從該文件內容看，政府有偷換概念之嫌，例如「檢疫中心爭議是基於居民與隔離營的接近及受影響程度，而未入伙公屋的準居民也未必全是年青人」；自願加入「dirty team」的醫護許多都是年青人，甚至包括原先罷工的醫護。他批評，這份「年青人研究」是借研究為名，「實際上向親建制勢力收集可以攻擊和抹黑年青人的論點」。

該「公務員」又質疑首部分內容偏頗，只列舉某一政治立場的例子，如提及「議會暴力」時，以括號補充「如議員『拉布』使議案無法獲得通過」。

民政署：一向有就地區關注及影響民生議題收集民意

《香港01》記者向民政事務總署查詢文件的真確性及用途為何，民政署回覆指，不會就個別網上流傳的文件作出回應或評論。民政事務總署一向就各項地區關注及影響民生的議題，透過不同渠道收集民意和民情，以掌握市民的意見及社會發展趨勢，並向政府反映。