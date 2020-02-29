【逃犯條例】獨立檢討委員會原定2月公布詳情　至今仍然失蹤？

特首林鄭月娥1月於立法會答問會中透露，獨立檢討委員會的籌備工作已接近完成，政務司司長張建宗1月18日亦指，特首將於2月公布主席人選及其他細節，惟截至今日（29日）下午6時仍未有消息，《香港01》已向有關部門查詢，正等待政府回覆。

張建宗上月向傳媒透露，委員會的人選經已敲定。（資料圖片／高仲明攝）

張建宗1月出席電台節目時表示，檢討委員會籌備工作差不多完成，形容主席人選在社會備受敬重，但沒有回答主席人選是否法官的問題。他當時表示，人選要等林鄭2月宣布。

張建宗當時指，委員會會全面檢視過去大半年發生的社會事件的來龍去脈，探討社會深層次矛盾，其工作與監警會相輔相成。

相關新聞↓

監警會主席梁定邦。（黃偉倫攝）

監警會原定2月初向特首報告 至今仍未有消息

至於監警會的報告，監警會主席梁定邦上月向《有線新聞》表示，目標是在2月初向特首提交報告，專案小組已撰好初稿，但仍有資料正向警方索取。惟報告至今仍然未有消息。

根據《信報》上月13日的報道，小組已完成撰寫首階段報告，長達300多頁的報告揭示警方的多處不足，包括6.12衝突及新屋嶺拘留中心，但因高等法院就監警會進行審視工作的權力的司法覆核申請，考慮結果可能帶來的影響，決定延遲發布報告。