【立法會選舉】建制派潛在出戰人選總覽　以力保現有議席為目標

距離9月立法會選舉尚餘半年，各政團正陸續協調出戰人選，其中經歷區選慘敗的建制派，能否守住立法會版圖備受矚目。綜合各方消息，建制策略將傾向保守，並以力保現有議席為目標，佈陣將圍繞此主軸，預料透過強力「協調」擯走被認為會攤薄票源的「陪跑」參選人。《香港01》盤點目前所有潛在出戰直選和「超區」的建制派人士，透視這場空前關鍵的選戰。

香港島：局勢明朗 三議員繼續爭連任

在港島區，局勢相對明朗，現有3名議員料將繼續爭取連任，包括新民黨主席葉劉淑儀、民建聯副主席張國鈞及工聯會郭偉強。

值得留意的是，在上屆選舉中，被定性為「中間派」的香港電視副主席王維基取得逾3.3萬票，盡吸「淺藍」及中產票，最終僅以2千票差距敗給末席入局的公民黨陳淑莊。王最近在疫情中曝光率甚高，更在港自設口罩廠，外界傳他有意再度參選，其決定將成為港島區關鍵。

本來，就算王維基入局，以2016年選舉結果，被擯出局的是公民黨候選人。不過，政圈評估，經歷去年修例風波及區議會選舉，預料泛民在中產為主的港島區，將有可觀的票數增長，建制派要力保3席，並非穩坐釣魚船。而建制派三名現任議員中，2016年港島「票后」葉劉淑儀相信不會有問題，餘下兩席是當年得45,925票的郭偉強，以及41,152票的張國鈞，兩人的危機會漸漸濃烈。

郭偉強上屆得票比張國鈞多約5,000票，但有分析指，張國鈞是民建聯副主席、行政會議成員，又是將來接任民建聯主席人選之一，不容有失，相信如果建制選情受壓、要加強配票的話，有關方面將會預留更多票支持他，此消彼長下，今屆反而是郭偉強形勢較危險。

九龍東：黃國健交棒何啟明 謝偉俊料原區出戰

建制派上屆派3張名單出選（愛港之聲高達斌不包在內），全部順利當選。今屆工聯會黃國健將退下火線，由黨友何啟明接棒，民建聯柯創盛將爭取連任；早前有傳謝偉俊有意轉戰「超區」，但料最終他會繼續在原區爭取連任。政圈估計，倘民主派協調出選成功，建制派未必能維持3席。

按2016年選舉結果，整個泛民主派拿下54.4%的選票，卻在九東5個議席中只能取少數的2席，主因是參選隊伍太多，互相攤薄票源，被建制派享漁人之利。按得票多寡排列，當年5名勝出者為：民建聯柯創盛（51,516票）、民主黨胡志偉（50,309票）、謝偉俊（47,527票）、工聯會黃國健（47,318票）、公民黨譚文豪（45,408票）。另外三名最高票落選者，全屬民主派候選人，包括熱血公民黃洋達（33,271票）、人民力量譚得志（31,815票）、陳澤滔（12,854票），可以說，民主派有7萬7千張票浪費了。如果民主派主流政黨今屆透過初選，推出獲「認證」的三張名單，各得票數又不致於太懸殊的話，絕對有能力「翻盤」，取下三席。

有分析認為，民建聯、工聯會長年紮根九東，票源非常穩固，反之謝偉俊的票源相對「浮動」，如果在三人只能活兩個的惡劣環境下，建制派三隊各自全力吸票，謝偉俊會相對輸蝕，危機較大。

九龍西：建制四個只能活三個 蔣麗芸犠牲小我？

上屆選舉建制派採取「穩守」戰術，只派出民建聯蔣麗芸和經民聯梁美芬出選，但經歷兩次補選後，民建聯鄭泳舜及無黨派陳凱欣相繼加入議會，令建制派在九龍西增至4席。鄭泳舜及梁美芬今屆將鐵定爭取連任，蔣麗芸則早前退出民建聯初選，外界評估她不會競逐連任。至於陳凱欣則料繼續原區爭連任。

政圈分析，由於建制派在九龍西的基本盤約有11萬票，要取3個議席不是太大難度，但幾乎不可能支持4名現任議員同時連任。蔣麗芸最終「裸退」，還是令人意外地退黨參選，成為關鍵。

新界東：李梓敬料入新民黨出戰 鄧家彪再接再厲

一向是泛民票倉的新界東，相對弱勢的建制派一直以穩陣為先，上屆共派出6條隊出選，最終在新東9席中僅取得3席。如無意外，民建聯將維持原有陣容，派出葛珮帆及陳克勤參選，而劉國勳亦已報名參加新界東初選，硬撼陳、葛二人，以延續議員生涯；至於已報名參與新民黨初選的容海恩及李梓敬，最終只會有一人出戰，而外界相信容海恩很大機會落敗。工聯會鄧家彪料亦會再接再厲，加入戰團。

鄉事派侯志強早前表明對參選持觀望態度，政界預料他將會參選。至於上屆取得逾3萬票的方國珊，在2018年補選中一舉獲得6.5萬票，料她有能力一爭長短，影響新東局勢。

+ 3 + 2

新界西：建制派僧多粥少 田北辰有跌票之虞

建制派上屆在新界西9席中取得5席，其中何君堯、實政圓桌田北辰、工聯會麥美娟，如無意外將繼續出選。民建聯的梁志祥及陳恒鑌，則須闖黨內初選一關，黨友周浩鼎因在去年區議會選舉落敗，無法繼續循區議會二（俗稱超級區議會）入局，故改跑道參加新界東黨內初選，三人都是現任議員，實力相當，未知鹿死誰手。

不過，無論民建聯派哪兩人出戰，以該黨在區內的基本盤，料亦可雙雙當選；工聯會要爭一席亦不成問題；建制派「重炮手」何君堯更因修例風波吸盡「深藍」票，得票更有機會不跌反升。反之，上屆建制「票王」田北辰危機最大。這是因為有關方面料會力保何君堯這個充滿「象徵意義」的候選人，扯走不少原本可撥予田的鄉事票，令田或大幅跌票。倘去年區選之勢延續，泛民新增票源大升，田要連任的難度亦大增。

區議會（二）功能組別「超區」：民建聯欲出兩隊 自由黨或加入戰團

上屆建制派在「超區」協調後，共派出3隊出選，但工聯會王國興最終以約1萬票不敵取得末席的民主黨涂謹申。據悉，建制派今屆料會維持「坐二望三」的目標。

作為立法會第一大黨的民建聯，在去年區選中慘敗，多名「雙料」議員均敗選，只餘下21名區議員，本不足以提名兩人出選「超區」（註：參選超區者需為區議員，並獲15名區議員提名），料會向友好「借票」。黨主席李慧琼早前表明，將力爭維持兩隊出戰「超區」，除了她本人外，還有觀塘區議員顏汶羽，顏的知名度不足成為參選障礙。

至於在區議會與工聯會同得5席的自由黨，盛傳有意派出山頂區議員楊哲安參選「超區」，楊哲安早前回覆查詢時未有拒絕，料他有機會加入戰團，爭取建制第三席。