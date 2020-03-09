記協去信林鄭月娥斥警阻採訪涉襲擊新聞工作者　促整肅嚴懲

香港記者協會今日（9日）致公開信予特首林鄭月娥，指過去九個月，無數新聞工作者在採訪警民衝突事件期間受辱、受傷，當中絕大部分施暴者為前線警務人員，記協就此發出無數聲明及公開信，但所得回覆「僅為陳腔濫調」，指昨日旋即再有防暴警察涉用盾牌推倒記者及向記者迎面噴射胡椒噴劑。 記協質疑林鄭月娥作為特區之首，是否無力約束抑或是有意放任，促請立即採取行動整肅警隊，嚴懲違反紀律甚至違法襲擊新聞工作者的警務人員。公開信又指出，如林鄭月娥認為各式聲明及公開信仍未能清楚陳述傳媒受到的欺壓，記協可隨時與她會面詳細講解。

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新聞工作者並未以武力還擊，但亦拒絕沉默，必定會緊守崗位，公開真相。 香港記者協會3月9日致特首林鄭月娥公開信

記協公開信由該會主席楊健興署名，指出警方連月來針對傳媒，持續濫用武力及無理阻撓採訪，並且大規模搜查正在採訪的記者，警方理應清楚解釋及糾正錯誤。惟過去警務處的回信只是「老調重彈」，指出「甚至企圖將警務人員粗言喝罵、推撞毆打、胡椒噴面及槍擊等行為，淡化成執法時的無心之失，種種解釋可謂蒼白無力。」

盾牌推記者 頭部著地須急救

公開信提到，僅距警方回信短短五天，昨日又發生多宗「警暴」事件，包括一名身穿記者反光衣及佩戴有記者標示頭盔的女記者，昨深夜在尚德邨採訪途中，遭一名防暴警員從後以盾牌推跌，記者頭部落地，即時感到暈眩及出現耳鳴，需接受急救治理。而多名記者昨午在大埔採訪期間，亦被警務人員的胡椒噴劑射中。

記協指出，事實證明警方打壓傳媒的力度從未減弱，「面對前線警務人員失控辱罵、阻撓、施襲，新聞工作者並未以武力還擊，但亦拒絕沉默，必定會緊守崗位，公開真相。」

公開信最後指出，若林鄭月娥承認新聞自由是香港成功的基石，立即禁止警隊無理阻礙採訪，如認為各式聲明及公開信仍未能清楚陳述傳媒受到的欺壓，記協可隨時與林鄭月娥會面，詳細講解。