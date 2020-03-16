【預算案】警隊一年聘逾三千人　羅智光：已提醒考慮實際請人能力

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早（16日）開會，議程包括討論財政預算案中與公務員事務有關事宜，根據政府文件，在2020至21年度，公務員編制預計會增加6,082個職位，增幅約為3.2%。 立法會議員朱凱迪指，政府計劃2020/21年度增聘3543名警員，考慮到警務處過去每年流失約1200人，即當局未來一年需要聘請人數約3700多人。朱指警校每年畢業生僅1500人，質疑政府是否有能力為單一部門在一年內招聘這麼多人。 公務員事務局局長羅智光重申是視乎部門實際運作，「我哋有提醒部門，佢哋加咗呢個人手，實際上請唔請到咁多人。」朱追問警方的回應，羅智光表示警務處有信心。

朱凱廸質疑政府警隊招聘人手過多。（鄭子峰攝）

金融界議員陳振英在會上提問，指人手增幅最多的頭幾位是包括警務處在內的4個紀律部門，關注紀律部門是否人手嚴重不足，又要求當局解釋為何削減醫管局及金融管理局人手。

羅智光表示，增加人手是按實際運作需要，形容紀律部隊在過往一年面對巨大挑戰；至於醫管局及金管局的人手減幅，主要源於有部份公務員職位的隨該職位人員退休，其職位由該機構聘任的員工取代公務員。

民主黨林卓廷。（鄭子峰攝）

民主黨林卓廷指出，警員濫捕濫權嚴重，市民非常反對警察加人工，批評政府不檢討制度反而為警隊加人手，加深社會矛盾。羅智光反駁指，政府絕不認為警隊有濫捕情況，指警方是有基本證據才作出執法行動，又指社會出現大規模示威行動，激進示威者的暴力程度是香港前所未見，警方工作受嚴峻考驗，亦有人受傷，認為警警增加人手是合理。

來年公務員薪酬整體加幅3.2%，新增編制為滿足公務員因工作量增加的人手需要，新增人手中，中低層公務人員佔9成。另外，為鼓勵青年人在加入職場前作更多規劃準備，當局計劃在2010至2021年席，把實習名額由2000多個增加至5000多個，加深青年人對政府運作的了解。