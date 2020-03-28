李梓敬出席公民力量活動成功「搶Fo」　大批支持者要求自拍、簽名

新民黨就9月的立法會選舉舉行黨內初選，開放黨外人士報名，李梓敬宣布退出自由黨並報名參加，外界猜測是次機制為李梓敬專設，新民黨現任立法會議員容海恩更炮轟初選結果內定，不欲幫李梓敬抬轎，退出黨內初選。尚未成功入閘取得出選資格、便面對一波三折的李梓敬今日（28日）表示，已入紙申請加入公民力量，希望能與公民力量圴兄弟姐妹共同在地區工作努力。 不過，公民力量除了李梓敬外，本身是新民黨成員的公民力量發言人林宇星及社區主任陳志豪，同樣報名參加初選，3人要同時爭取新東出戰機會。李梓敬今日以KOL嘉賓、公民力量準成員出席公民力量活動時，較另外兩人更受街坊歡迎，惹來一眾支持者要求合照及簽名，一度阻礙了林宇星開始發言，場面顯得稍為尷尬。

陳志豪（右二）表示，任何一個人在初選勝出，公民力量都會全力支持。（廖雁雄攝）

新民黨日前就立法會選舉初選接受報名，參與初選者破天荒地毋須為該黨黨員，只要屬愛國愛港陣營，及認同新民黨理念，即可報名參選。政圈一直有傳，作為新民黨「票倉」的公民力量，地區樁腳大多希望另覓人選取代容海恩出戰新東以提高勝算，而新民黨最新的初選機制，亦似為李梓敬「度身訂造」。日前容海恩更宣布退出黨內初選，並批評機制內定他人，拒絕為無新界東地區服務經驗的人抬轎。

而為了初選退出自由黨的李梓敬，今日就透露最新去向將是加入公民力量，共同進行社區服務。同為公民力量的林宇星及陳志豪亦有報名參加初選，意味三人要一同爭取新東出戰機會。陳志豪表示，任何一個人在初選勝出，公民力量都會全力支持，強調一定要團結才可以在9月的選舉中取得席位。但剛「過檔」的李梓敬要取得公民力量內部支持亦絕非易事，事關林宇星及陳志豪均於去年區議會中代表公民力量出選，雖告戰敗，但與地區樁腳必然有一定的聯繫，李梓敬要在短時間內取得黨內支持相信亦是一大挑戰。

當林宇星（後排左一）欲開始主持活動時，李梓敬忙於在一旁與一眾粉絲「自拍」，成功「搶Fo」，場面顯得稍為尷尬。（廖雁雄攝）

不過，李梓敬今日以KOL嘉賓、公民力量準成員出席公民力量活動時，就明顯較另外兩人更受街坊歡迎。作為「KOL100」計劃發起人，李梓敬的youtube頻道擁有13.8萬訂閱，又堅持每日上載影片，在高曝光率下自然集得一班支持者，今日出席公民力量活動時更惹來一眾支持者要求合照及簽名，李梓敬亦顯得相當親民。相對而言，同場的林宇星及陳志豪就只有數名街坊間中上前攀談，當林宇星欲開始主持活動時，李梓敬忙於在一旁與一眾粉絲「自拍」，成功「搶Fo」，場面顯得稍為尷尬。