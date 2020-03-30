【立法會選舉】泛民、建制同拍片籲選民登記　搞笑風VS反攬炒

今年9月立法會選舉，泛民打算搶攻功能界別議員，爭取議席過半數。公民黨鄭達鴻上載短片，與該黨立法會議員陳淑莊一同細數，由建制派擔任功能組別議員的7宗笑料，呼籲不滿有關表現的合資格選民，在4月2日前登記為有關組別選民。 限期逼近，建制派今早（30日）亦宣傳選民登記工作，民建聯今早亦在facebook發帖，同樣上載短片，不過他們並非走「搞笑路線」，而是大打經濟牌強調，經濟要向前，必先踢走「攬炒派」。經民聯則轉載該黨立法會議員梁美芬呼籲選民登記的文章，強調要靠選民投票救香港。

鄭達鴻昨晚在facebook上載短片，片中他與陳淑莊一同重看剪輯而成的議事廳及新聞片段，當中提到的事件，包括進出口界黃定光經常在會議期間入睡，又提到體育、演藝、文化及出版界馬逢國曾經「撻朵」，要求將其超出容量的髮膠隨身帶上飛機、與及飲食界議員張宇人曾指最低工資應為20元，因而被戲稱「廿蚊張」等。

較為近期的事件，包括去年反修例事件令建制派在民意戰上失利，工聯會麥美娟在閉門會議中向特首林鄭月娥講粗口，當時在政圈廣泛流傳，但事件的小插曲，就是作為監警會副主席的金融服務界議員張華峯，在會議上向監警會主席梁定邦提及該事件的經過，卻不慎被咪高峰錄到兩人對話的內容。這一事件，亦被收錄於有關新聞片段之中。

建制派方面，民建聯今早上載的短片，就將不同提到市場向下的新聞片段剪輯在一起，配上街景市況及有如驚慄電影配樂的音樂，強調經濟下行的嚴重性。影片最後，畫面變成黑色，並加上押韻字句「攬炒要制止 做選民開始」。該片段的帖文提到，自去年反修例運動開始，經濟持續低迷，香港最新失業率為3.7%，是超過9年來的高位。

經民聯今早亦刊登該黨立法會議員梁美芬在星島日報撰寫的評論文章，標題為《不想香港亂先要做選民》。文中提到，「香港人不希望攬炒，只能夠運用手上神聖的一票，既然非建制派已動員支持者全力策動變天，不想這個局面出現的市民，就不能再做沉默的大多數，要動員身邊人出來積極行動。」梁美芬指，區議會選舉中，有很多人發覺想投票卻原來未登記做選民。她指，要救香港，最有效的方法，不是等待中央出手穩住香港局面，而是香港人主動解決這個困局。