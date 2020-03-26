【新冠肺炎・3.26疫情】增43宗確診　消息：行會明開特別會議

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，截至今日（26）下午4點，本港單日新增43宗確診感染，累計達454人染病。其中蘭桂坊樂隊群組，樂手、侍應、客人共24人感染，包括昨日確診的深水埗警署22歲女警。 消息指，行政會議明日將召開特別會議，預料討論防疫措施，或同日公布。

【新冠肺炎】蘭桂坊樂隊群組24確診 同公司4酒吧9樂隊120人隔離

【新冠肺炎】確診女警與同袍訪All Night Long吧 確診樂隊曾表演

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【疫情趨勢分析】六日內確診倍增至逾400 徐德義認情況擔憂

【新冠肺炎】竹篙灣地皮建逾600個檢疫單位 首批單位最快5月可用

【22:10】沙田凱悅酒店有職員確診，酒店須立即關閉14天全面清潔消毒，所有住客都要離開搬到其他酒店，而酒店會直至4月10日才重開。

【22:03】政府發言人表示，目前累計共有54人因違反檢疫令而被警方截獲及轉送到禁閉檢疫中心，政府會繼續嚴厲打擊違法行為，對於證據充分的個案，政府會提出檢控。

【21:29】機管局：一名確診者曾麥當勞機場分店用膳，現已停業消毒。但公告無列明確診者用膳日期。

【21:14】有確診者曾到訪的Goji Studio宣布，全線會所由2020年3月27日起至4月9日暫停營業14天，預計將於4月10日重開。

【20:48】漁護署複檢新冠肺炎確診者周巧兒的寵物狗隻，原本指該松鼠狗病毒反應呈弱陽性，漁護署今天（26日）指，松鼠狗的最新血清測試結果呈陽性反應，證實該狗隻曾受有關病毒感染。漁護署強調，狗隻感染有關病毒的情況並不常見，截至昨日只有兩隻狗隻對病毒呈陽性反應。

【20:47】日本政府暫時停止給予香港人免簽的措施將延長至4月30日。縱橫遊今日（26日）宣布，決定取消今4月16日至5月15日期間出發的所有日本旅行團。至於5月16日或以後出發的旅行團，會於稍後再作安排。由於早前已取消很多日本的團隊，今次影響的客人不多，主要是4月下旬至五月上旬出發的北海道及立山黑部旅行團，共10團，約150名客人。所有旅客可以免手續費退款或保留團費六個月。

▼酒吧樂隊群組24人確診 涉及4酒吧▼

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【18:46】消息指，行政會議將於明日開特別會議，預料討論防疫措施。

據悉傍晚至少再增4宗初步確診個案，包括律敦治醫院一名63歲男病人，其妻稍早同樣初步確診。其餘病人包括將軍澳醫院一名22歲、從英國返港的女病人；瑪嘉烈醫院一名56歲、任職旅行社的女病人，曾到西班牙及葡萄牙，外遊期間曾接觸確診者；同院另一病人是52歲菲律賓女子，無外遊，她工作的餐廳有5至6名同事確診。

▼最新一輪防疫措施▼

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【17:37】樂隊感染源頭仍要再整理記錄。412號確診患者是新來港外傭，來港住boarding house ，追緊有幾多人，會當密切接觸者。

【17:34】徐德義指，減少人流方向目標清晰，特別因為本周個案升得特別急,政府已有一些方向，如業界有自己調節措施，非常好，政府會聽業界聲音，如業界覺得立法幫到件事，有細節時政府會盡快公布。

【17:30】女警3月24日在警署，發燒所以去睇醫生;與她一同去酒吧人士亦已入院暫未知結果；而當日下午女警往靶場燒槍後,曾與3人去下午茶。

【17:25】昨日才開始於機場有系統地向英美返港人士派樣本瓶，目前為止有10多個呈陽性，樣本約有1400個左右，未來取樣本數字會有增加。

【17:20】第428號確診個案為22歲女警，曾與一位同事到酒吧All Night Long。3月25日上午進行檢測，有半日在明愛醫院普通病房,有44位職員曾接觸過,無人需要檢疫。

【17:17】與酒吧個案有關人士涉及124人，共有16人確診,亦有部份人士住在灣仔恒信大廈。

【17:13】張祝君指現時是否屬社區爆發，會再留意；去酒吧人士相對難追蹤，市民要提高警覺，未必只有酒吧才高危，市民不適應盡快去睇醫生。徐德義指，多個個案無清晰來源，過往一周情況令人擔憂，每個市民應減社交接觸。

【17:05】為何目前湖北回港人士有現時安排？徐德義指，湖北回來港人安排，第一，3月觀察到疫情轉變，好不同，確診個案好低，而現時海外可以是3、4位數，可以有一萬，同內地有好大距離，兩地回來者風險有一定分別；3月初包機回來400多人只有1人確診，2月初開始，回來的內地人有不少，未見有確診，會密切留意走勢。

【17:00】第428號確診個案為22歲女警，曾於3月20日到尖沙咀酒吧All Night Long；酒吧有工作人工，亦有樂隊去過。目前有職員確診的酒吧包括，Insomnia 、Dusk Till Dawn、 All Night Long及Centre Stage。

【16:55】市民表示不懂交深喉唾液，張祝君指，口水是其中一樣監察病人，回家家居檢疫者，應留在家，如有病徵，盡早安排佢去醫院，而不是再留口水樣本。

【16:50】當局是否打算縮短營業時間，徐德義在減少人流，政府從不同途徑留意高風險地區，以減低社區擴散；早前有聚集如酒吧，會除下口罩、對話，情況值得關注，特首早前表示會研不同方法減人流，會聽取業界不同聲音，若業界有措施，當然最好，無任歡迎，有相關法例時會公布。

【16:45】蘭桂坊表演群組再有確診，張祝君指,確診者玩音樂，有頻密地四處走動，因此樂隊、酒吧員工都好密切，她又指，有部份人士不只在一間玩音樂，有部份在4間玩音樂，有一齊住，公司亦有提供住宿，所以有120人有密切接觸，應入檢疫中心。

【16:40】何婉霞指目前110人出院，297人在14間公院，其中4人危殆。

【16:25】張祝君指，今天確診43宗個案,年齡介乎18至78歲，當中29人曾去外地，10人是學生，一個去澳洲中途間發燒，另外兩人是外傭；另外，昌隆工業大廈同事群組亦多一人確診，公司中6人有5人已確診。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生出席記者會。徐德義指，一星期增202宗，增幅差不多一倍，市民不可鬆懈，大家要減少外出、減聚會，保持社交距離。

【14:50】消息指，下午增三宗初步確診個案，即今日初確診數增至17宗。其中一名71歲男病人於3月25日從英國返港，他入院時有發燒，肺片有花，已由北大嶼山醫院轉送瑪嘉烈醫院。病人是第188宗及189宗個案的接觸者，早前確診的兩人是兩父子。

而廣華醫院增兩宗個案，其中一人是一名25歲男病人，他於3月24日從美國返港，需接受家居檢疫。

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【英留學生回港全程直擊】重裝備上機對比鮮明 撲機票歷盡艱辛

【12:10】Now新聞台報道指，該台第二名剪接師因發燒入院檢測，原本昨日接獲衞生署電話指其初步確診，但經再三測試均呈陰性，剪接師並未列作確診個案。

【10:37】據了解，聯合醫院增兩人初步確診，分別是32歲男病人及65歲男病人，兩人情況穩定。博愛醫院增一宗個案，33歲男病人3月15日從英國倫敦返港，翌日曾在博愛醫院取樣本化驗，當時結果是陰性；最新的樣本結果呈陽性，有待衞生署覆檢。

此外，亞博檢測中心再增兩宗個案，均轉送到北大嶼山醫院，分別是一名62歲男病人及45歲男病人，兩人的咽喉及鼻咽拭子樣本呈陽性，後者曾到英國倫敦。今早至今累計增14宗初步確診個案。

【09:50】蘭桂坊酒吧Insomnia再增一女服務員初步確診，病人是一名50歲女子，與早前確診的第360宗個案一同工作，病人目前在瑪麗醫院留醫。蘭桂坊演出群組至昨晚已有13人確診，包括樂隊成員、酒吧服務員及顧客。

同院另外兩病人均曾外遊，其中一名30歲女病人紐約返港後在家居檢疫。另一名25歲男子從英國倫敦經新加坡返港，返港航班上與一名確診者同機。

【09:42】據悉，本港增6宗初步確診新型肺炎個案，其中一名78歲男病人經北大嶼山醫院篩查找出；另有兩宗個案在亞博檢疫中心被轉往威爾斯親王醫院，兩名女病人分別26歲及19歲。

1名63歲初步確診女病人來自東區醫院，她是玻利維亞旅行團的團友之一，3月20日從加拿大返港，該群組早前已有7人確診。

大埔那打素醫院的20歲男病人是留學生，從英國返港；而將軍澳醫院的20歲男病人亦有外遊史，他從紐約回港。

【08:18】截至周四（26日）上午8時18分，全國確診病例81960宗，累計死亡人數3293人，現存疑似病例159宗，治癒病例74196宗；在重災區湖北，累計67801宗確診，死亡總數3169人。

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【08:10】英國上周已宣布學校停課，加上當地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情有擴展趨勢，故不少香港的英國留學生決定回港避開疫情。於英國讀書的Nathan，坦言擔心當地「佛系」抗疫，與家人商討後買機票從多哈轉機回港。他坦言當地防疫用品難買，幸好在一月初已購入口罩及搓手液，故不用「祼裝」上機，但他於機上也不敢去洗手間，全程以連帽外套包裹身體及頭部，與機上無戴口罩的外籍人士形成強烈對比。

【新冠肺炎】衞生署熱線護士爆料：人手不足無協調 有人要求野蠻

本港實施多項入境限制措施，衞生署設立熱線「21251122」，讓受檢疫人士出現徵狀時求助，但號碼亦變成「篤灰熱線」，有人舉報戴着手帶違規外出的人。有衞生署衞生防護中心接聽熱線的護士接受《香港01》訪問時透露，熱線職員只得約70人，人手不足問題嚴重，政府部門溝通不足，無法處理全部檢疫人士需要，市民「篤灰」亦只能轉介他們報警，強調不接受舉報。該職員又指，不少致電的人要求野蠻無理，呼籲市民防疫要有同理心，減少外出幫醫護。

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【新冠肺炎】馬會撤勞景暘見習騎師牌照 消息：檢疫期跑街兼放相

【05:30】由本月19日（上周四）起，所有從外國抵港人士，均需接受強制家居檢疫14天。據了解，21歲見習騎師學員勞景暘日前從澳洲回港，需接受14日隔離檢疫，但期間曾外出跑步及拍照放上社交媒體，被發現違反檢疫令。馬會昨日（25日）撤銷上月發給勞景暘的見習騎師牌照，在港正式出道之路受阻。

馬會回覆指，由於一項僱傭相關事宜而撤回勞景暘的見習騎師牌照，對於僱傭相關事宜概不作評論。

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【04:06】澳門周四（26日）凌晨宣布新增1宗輸入性病例，患者是一名27歲由美國回澳的男子，他從紐約乘坐國泰航空周三（25日）飛抵香港機場，轉乘旅遊危機辦專車經港珠澳大橋口岸回澳門，因出現發熱等症狀，被直接送往山頂醫院特別急症室接受鼻咽拭子檢測，樣本結果呈陽性，現在隔離病房接受治療，情況一般。澳門至今累計確診增至31宗。

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【02:10】新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在港繼續蔓延，本港昨天（25日）增加24宗個案，令累計個案增至410宗確診和1宗疑似。新增的個案中，有3人與蘭桂坊酒吧Insomnia有關，分別是該酒吧的侍應、樂隊成員、光顧的國泰機師。

根據衞生署昨晚公布資料，該群組總染疫人數擴大至13人，當中有2人是早前的確診者，不過一直未有發現他們與這間酒吧有關連。二人分別是第182宗個案、50歲女子，她是加拿大國際學校的文員，以及第227宗個案、28歲男子，他曾在5天內到3間PURE Fitness分店健身。

Insomnia酒吧群組資料

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