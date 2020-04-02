【新冠肺炎】娛樂場所被停業14日　夾公仔店主：損失逾百萬元

新冠肺炎疫情全球蔓延，政府日前宣布各項措施控制疫情，包括全面關閉六類娛樂場所，俗稱夾公仔業的三爪業亦因此而須停止營業14日。民主黨立法會議員尹兆堅今日（2日）召開記者會，要求政府為夾公仔業提供援助，將行業納入防疫抗疫基金。 部分店主坦言，14日停業禁令下，自己的店舖損失逾百萬元，對整體行業打擊甚大，疫症過後有機會出現結業潮，希望政府提供現金援助。

夾公仔店店主Mars表示，旗下共有11間店，在政府宣布所有娛樂場所須關閉後，所有店舖隨即關閉，預計自己停業14天的損失逾百萬港元。（歐嘉樂攝）

夾公仔店店主：14日損失逾百萬元

其中一名夾公仔店店主Mars表示，旗下共有11間店，在政府宣布所有娛樂場所須關閉後，所有店舖隨即關閉，預計自己停業14天的損失逾百萬港元，當中包括租金、後勤同事的薪金等。他指，部分店舖會分租予「台主」，即租出夾公仔機，由「台主」購入貨品置卡機內，受禁令影響，店主需要向台主賠償相關損失，支出極大，面臨結業危機，Mars批評政府抗疫措施不力，令業界蒙受損失。

尹兆堅提出多項建議，希望政府為業界提供支援，包括將業界納入第二輪防疫抗疫基金補助範圍，全面資助業界在14天停業期間的損失及支出。尹強調，停業非行業自身問題，政府必須承擔疫症爆發的責任，採取措施協助夾公仔業，以至其他受疫情影響的行業；又建議政府透過減免業主物業稅，鼓勵業主減租，幫助小商戶渡過難關，尹兆堅解釋，如果業主願意減收租金，政府可減免業主的物業稅，此舉不會對業主造成極大負擔，亦有效鼓勵更多業主減租。

尹兆堅提出幾項建議，希望政府為業界提供支援，包括將業界納入第二輪防疫抗疫基金補助範圍，全面資助業界在14天停業期間的損失及支出。（歐嘉樂攝）

續牌受阻 恐影響商戶申領資助



另外，受疫情影響，不少政府部門職員獲安排留家工作，令部分夾公仔店店主在續領牌照及申領牌照上遇到困難，擔心申請屆時即使受惠於防疫抗疫基金，受牌照影響而得不到資助，希望政府提供更清𥇦的指引予商戶。