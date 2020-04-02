行政會議2019年開會41次　葉國謙最勤力　缺席最多的竟然是...

作為特首智囊的行政會議，於2019年舉行41次會議，據立法會財委會文件顯示，16名非官守議員中，以民建聯葉國謙最為勤力，從未缺席任何一次會議。同屬民建聯的張國鈞，以及近期頻頻曝光的林正財，出席率亦達到百份之百，惟二人因為部份會議因討論內容需要避席，或當日需出席與公職有關的會議而未能出席，開會次數不及葉國謙多。 令人意外的是，經常就政府政策公開發言的「民主思路」召集人湯家驊，是缺席會議最多的行會成員，41 次會議中有５次缺席，出席率為88%。

16名行會非官守議員中，以民建聯葉國謙最勤力，從未缺席任何一次會議。（資料圖片）

公民黨郭榮鏗議員就預算案向政府提出書面問題，跟進行政會議召開會議的次數，以及每位行會成員出席率。與湯家驊一樣，港交所主席史美倫出席率同為88%，在33次理應出席的會議中缺席4次，僅參與29次會議。

新民黨主席葉劉淑儀則相當勤力，全年僅缺席3次，但她今年因為疫情期間由珠海返港，需要在家隔離兩星期而無法出席期間的會議，相信會對她2020年出席率有輕微影響。

行政長官平日於星期二早上舉行行政會議例會。按照《基本法》，特首在作出重要決策或制定附屬法規前須徵詢行政會議的意見，因此傳媒界亦視行會召開緊急會議為政府有重要政策公布的風向標。

隨去年返修例運動爆發直至對近月疫情大擴散，港府召開特別行政會議的次數亦隨之增多。例如行政會議在昨日凌晨召開緊急會議，隨後一日內政府即刊憲公布新增受規管的公眾場所。