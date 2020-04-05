被無綫控誹謗　民協何啟明回應：香港人不會妥協

通訊事務管理局3月初公布，接到無綫電視提出免除播放港台節目的要求，經商經局考慮後，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。其後民協深水埗區議員何啟明批評TVB做法屬政治打壓，無綫電視發言人今日（4日）在聲明形容，何啟明對無綫停播港台節目的言論屬誹謗，將展開法律程序。 何啟明今日（5日）於Facebook回應，稱自己只是說真心話，指無綫即使要「大石壓死蟹都無計」，但港人並不會妥協，又指港人「眼睛係雪亮、會用自己方式支持及捍衛言論自由」，包括支持敢言嘅媒體。

無綫電視正式向何啟明展開法律程序後，何啟明稱「仍然真誠相信自己嘅言論」。（何啟明Facebook）

何啟明早前表示，已委託律師處理事件，並補充其言論是個人按呈現事實真誠地發表意見，相信不少人有相似感受及意見。他透露無綫要求他收回言論並道歉，同時須在中英文報章刊書面聲明，承諾不再發布類似言論。

另外，無綫早前亦表示，彭博新聞社在收到無綫的投訴後，就其3月6日有關通訊事務管理局決定不再要求本地免費電視台播映香港電台節目之報道，彭博刊登更正版本，指出無綫早於2016年已向規管機構要求取消播映港台節目，因港台當時已營運三條覆蓋率達99%的頻道。「彭博新聞社對於早前的報道不符合其編採標準表示遺憾」。