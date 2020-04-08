新冠肺炎︳港府官員民望見起色　受惠於應對疫情措施到位？

香港民意研究所昨日（7日）發布最新的特首及官員民調，特首林鄭月娥的評分由3月中的22.3分，明顯上升3.2分至25.5分，是自去年8月以來的新高。林鄭的支持率淨值為負60個百分點，雖然統計上未屬於顯著上升，但亦是去年9月以來的新高。除了林鄭，問責團隊當中，不少司局長的民望數字都稍有回升。 不少建制派都表示，相信民望有所回升，是因為港府的防疫工作得力，比外國表現好。中大政治及行政學系副教授馬嶽則分析指，今次民望相對回穩，只是因為之前民望太低，現在日子相對較為「平靜」，有關警民衝突的情況近日減少，「憤怒情緒暫時紓緩」，故繼續向官員評分極低的受訪者有所減少。他預料，短期內官員民望的走勢，將視乎政府如何處理市民最關注的疫情事件。

林鄭月娥在2月中民調的特首評分只有18.2分，支持率破天荒跌至個位數，只有9%受訪者支持她繼續出任特首。（資料圖片）

香港民研在2月中進行的民調，錄得了回歸以來港府以及特首的最低民望，當時林鄭評分為18.2分，支持率首次跌至個位數，只有9%受訪者支持她繼續出任特首，當時正是市民對港府在疫情下拒不封關最大怨氣之時。

不過，自2月中起，民調數字顯示，不論是港府還是林鄭的民望都有升勢。不少建制派立法會議員表示，相信政府官員民望回升，是因為港府抗疫工作得力所致。經民聯主席盧偉國認為，政府的抗疫工作客觀而言有效果，令疫情暫時受控，認為林鄭民望回升，是政府整個團隊的努力成果。他又指，相比之下，歐美國家的疫情爆發更勁。

特首林鄭月娥評分 日期 17-19/2 27/2-3/3 17-20/3 30/3-2/4 特首林鄭月娥評分 18.2 22.6 22.3 25.5 港府民望評分 日期 13-18/12/19 16-21/1/20 17-19/2/20 17-20/3/20 特區政府表現滿意率淨值 -62% -60% -74% -51%

新民黨容海恩認為，相比外國政府的抗疫工作，港府的工作的確較好，估計特首民望評分或者因此回升。民建聯鄭泳舜相信，政府整體民望回升的原因，是市民看到政府近日抗疫工作的表現，例如衞生防護中心傳染病處主任張竹君的勤力工作。

日期 事項 1/4/2020 政府宣布麻雀館、卡拉OK等娛樂場所須暫停營業 31/3/2020 唱K群組5人確診新冠肺炎 30/3/2020 公營醫院隔離病房爆滿 29/3/2020 執行「限制令」被指多灰色地帶 28/3/2020 「限制令」正式生效 23/3/2020 政府宣布本地酒吧及食肆禁止賣酒 23/3/2020 政府禁止非港人由機場入境 22/3/2020 本港新冠肺炎個案升破300宗 21/3/2020 政府宣布加強防疫措施 20/3/2020 單日新增48宗新冠肺炎確診個案 19/3/2020 本港新冠肺炎個案升破200宗 17/3/2020 政府宣布所有海外國家來港人士需隔離14日

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與建制派的分析不同，一向有留意民調數字的學者都表示，民調數字輕微回升只是正常狀況。香港民研名譽總監兼理大社會政策研究中心主任鍾劍華認為，政府官員民望在低水平稍有反彈屬合理外，馬嶽亦認為，今次民調的小升幅，只屬低處回穩。

馬嶽認為，民調回升的主因，是警民衝突畫面近期減少，令市民的不滿及民憤暫時紓緩。

今次民調中，政制及內地事務局局長聶德權的支持率淨值，比上次大幅上升20個百分點，而聶德權安排包機到武漢接走港人一事，正是在兩次民調期間發生。馬嶽分析，聶的民望急升，是因為他做了真正能幫助香港人的實事，而非參與政治鬥爭，市民看在眼內。

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從技術層面而言，馬嶽解釋，港府之前民望評分已然處於「低點」，所以當近期民憤相對減輕，就會少了受訪者給官員極低分數，民望評分的平均分自然上升。馬嶽又指，即使今次港府官員的民望稍升，「以回歸20多年而言，仍然是好低水平」。

至於未來的民望走勢，馬嶽預料短期內將視乎港府在疫情的表現。他指，市民近期最緊張疫情，而近日內地開始解除封城措施，來自疫區的內地人會否來港，會否因而造成本港再爆發，以至中學文憑試何時復考的決定，將是一般大眾最關注的要點。