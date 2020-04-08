新冠肺炎︳尹兆堅批政府漠視運動教練生計　促抗疫基金現金補償

政府最快今日（8日）下午推出新一輪1300億元防疫抗疫基金，民主黨立法會議員尹兆堅指，武術及搏擊學員因為要避免人群聚集而暫停練習，加上康文署場地關閉，中小學停課，而拳館亦被強制關閉14日，從業員收入大減。 尹兆堅要求政府在第二輪防疫抗疫基金的支援行業中，納入運動教練行業，以現金支援拳館及從業員。荃灣區議會康體藝術文化普及委員會主席、荃灣區議員賴文輝指，各區議會已批出的康文署興趣班撥款，但興趣班因疫情封場而停頓，撥款若未能使用，只會交回庫房，他建議康文署先支半薪，解決運動教練生計。

尹兆堅建議政府，按拳館近月收入的平均數，釐定補償金額，至於個人教練，則考慮提供一次性援助金。（資料圖片）

尹兆堅在記者會批評，上一輪「防疫抗疫基金」只照顧了少數與政府關係密切的行業，認為政府「厚此薄彼，分配不公」，特別有個別行業在防疫措施下被禁止營運，是直接扼殺了業界和僱員生計 。尹表示，有關業界是受政府行政命令影響而令生計受損，故政府有道義和法理責任，向業界提供補助。

賴文輝批評，政府對運動教練並未伸出援手，而過往所推動的「全民運動」，他認為是自打嘴巴。

在記者會的香港搏擊聯盟指，業界自1月疫情爆發，學員人數大減，有開業近10年的拳館近月一直入不敷支，強制停業後更無收入，還需支付兩名拳師8萬元薪金及其他成本，現時面臨結業危機。

尹兆堅則認為，新一輪「防疫抗疫基金」需吸收教訓，對各受影響行業，以及相關的上下游生產鏈都提供協助。他建議政府以現金補償形式，支援受政府措施直接影響的行業。他認為，政府可按拳館近月收入的平均數，釐定補償金額，至於收入難以計算的個人教練，則可考慮提供一次性援助金。