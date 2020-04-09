抗疫基金│第二輪基金惠及16界別　如何受惠最多？仍有何疑團？

特首林鄭月娥今日（8日）舉行記者會，宣布推出第二輪防疫抗疫基金，涉及1,375億元，當中預計動用210億元提供16個支援項目，惠及補習社、客運業、旅遊業、航空業及食肆等16個行業。 另外，政府同時動用800億元推出「保就業」措施，為全港的僱主提供6個月的工資補貼，上限9,000港元；惟計劃只涵蓋有為僱員的強積金戶口供款的僱主，以及強積金計劃中未能完全涵蓋的飲食業、建造業及的士、紅色小巴司機為主的運輸業，自僱強積金供款人士則會獲提供一筆過資助。 《香港01》整理了不同行業及情景市民可以受惠於哪種津貼，以及政府在「保就業」計劃中，仍未解答的疑團。

林鄭月娥公布第二輪「防疫抗疫基金」詳情。（余俊亮攝）

情景一：

我作為健身中心老闆，同時自僱為健身教練，可以取得同時取得「保就業」及抗疫基金的資助嗎？

作為健身中心老闆，由於早前政府勒令關閉28日，政府將會發放一筆過10萬元資助；同時可申領「保就業」計劃為員工支付薪酬，資助額以員工5成工資為基礎計算，工資上限為1.8萬港元，補貼上限9000元。而作為自僱人士，若有為自僱強積金計劃供款，同時將獲政府提供一筆過的資助。

若該健身中心所租用的是政府物業，2020年4月至9月期間，政府物業內合資格商戶或機構的租金寬免將由50%提高至75%。全面停業的租戶（如跨境渡輪碼頭及官立學校小食亭）可獲全額租金寬免；政府土地短期租約及地契條款豁免書的持有人，如因政府規定而必須或自願關閉，同樣可申請全額寬免。

另外，健身中心亦能受惠於政府減免非住宅帳戶額外4個月(即2020年8月至11月)75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及12,500元。

抗疫基金惠及16個界別包括： 1.補習社 2.學校相關服務提供者 3.註冊體育教練 4.社會服務中心興趣班導師 5.私人廢物收集商 6.本地與農產品生產人 7.中小型交易所參加者及證監會的持牌人 8.持牌地產代理及營業員 9.客運業 10.戲院、元創方設計中心、印刷及出版業 11.旅遊業 12.建造相關企業 13.於發展局轄下不同歷史建築及休憩用地項目中經營的非牟利機構 14.航空業 15.食肆 16. 11類被勒令關閉的行業

▼防疫抗疫基金 官方補充資料▼

+ 8 + 7 + 6

情景二：

我是一名的士司機，僱主未有為我的強積金供款，可以獲「保就業」措施涵蓋嗎？

「保就業」措施會根據強積金供款戶口的資料代支6個月的5成薪金，但一些強積金計劃中未能完全涵蓋的行業，包括飲食業、建造業及的士、紅色小巴司機為主的運輸業，政府亦會為其僱主提供資助，包括向每名合資格的常規的士及紅巴司機提供每月6,000元津貼，為期6個月；對於未能完全符合常規司機資格要求，但能符合一定條件的的士及紅巴司機，發放一筆過7,500元津貼；預計59,000名的士司機和2,500名紅巴司機受惠。

另外，政府會向每輛的士和紅巴登記車主發放一次過3萬元津貼，預計共18 163輛的士和約1,030輛紅巴車主受惠。

情景三：

若我早前已被裁員，可以受惠於「保就業」措施嗎？

僱主可決定將資助用於請回僱員或增加僱員薪金，勞工及福利局局長羅致光表示，整個補貼計劃的誘因就是希望僱主不會裁員。

而政府為支援失業人士，同時宣布暫時放寬申領綜援計劃的資產審查，並透過綜援系統提供限時性的失業支援計劃，將健全人士的資產限額提高一倍，為期六個月。估計將會惠及4萬個住戶。未來兩年，政府將投放60億元，在公營及私營機構創造約3萬個有時限性(不超過12個月)的職位，涵蓋不同學歷及技能人士，包括專業及技術人員、大專畢業生、中層及基層勞工。



11類行業早前被政府勒令關閉28日，當中包括健身中心，政府將會發放一筆過10萬元資助。(高仲明攝)

情景四：

我的僱主有為僱員的強積金戶口供款，如何可以確保僱主取得「保就業」資助後用於支付員工薪金？

僱主一旦申請「保就業」資助並獲批，政府會在公開的名單上列出有關公司，僱員可自行查核及監督。雖然為節省批核時間，事前的審批不會太過詳細，但政府事後會審核僱主所得的資助是否用於僱員支薪。

情景五：

我是一名公務員，能受惠於「保就業」措施嗎？

所有為僱員作出強積金供款的僱主均符合資格，惟香港特區政府、法定機構及政府資助機構員工屬於豁免範圍。

+ 17 + 16 + 15

「保就業」計劃仍有疑團未解

林鄭在記者會上，對於傳媒多番問及的800億元「保就業」計劃，仍有以下數個疑團未解。

1. 若企業在取得政府資助後倒閉，政府能否追究？

2. 政府是根據相關員工何時的薪金計算？若有僱主現時立即為員工加人工，以取得上限9千元的補貼，是否可行？

3. 若企業在取得政府資助後要求政府放無薪假，是否漏洞，政府能否追究？

4. 若企業在取得政府資助後解僱員工，政府有何罰則？