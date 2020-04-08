抗疫基金︳建制派支持新措施　保就業兼補漏拾遺

政府今日宣布新一輪逾1300億元防疫抗疫基金，措施包括向僱主提供僱員五成工資的補貼，以1.8萬元為上限，為期6個月等，建制派普遍歡迎。民建聯主席李慧琼表示，政府的大方向正確，希望措施盡快到位，幫助市民。經民聯表示，特區政府現在大手筆動用公帑為民紓困，實際上也是「還富於民」，期望政府盡快落實細節。 工聯會批評，臨時的綜援措施，無法取代失業援助金，認為政府應盡快研究，並在日後發展為恆常支援。

李慧琼表示，政府今次措施花了不少金錢於保就業方面，誌為是回應了不滿上次抗疫基金支援不足的訴求。（資料圖片／歐嘉樂攝）

李慧琼表示，保住企業及就業對社會而言相當重要，因為如果社會有大量失業，將變成政治炸彈。她又提到，政府今次措施花了不少金錢於保就業方面，誌為是回應了不滿上次抗疫基金支援不足的訴求。她又指，今次措施公布後，民建聯將與各不同業界再了解。她亦建議政府考慮推出措施，帶動業主減租。

行政會議成員、該黨議員張國鈞指，今次措施做到了補漏拾遺的工作，幫助了的士司機、法律界、補習界等行業。他又指，知道政府打算4月中到立法會財務委員會通過新措施的撥款。

麥美娟表示，臨時的綜援措施絕對無法取代設立失業援助金。（資料圖片）

工聯會促設立失業援助金

工聯會麥美娟指，抗疫基金內的原則吸取了工聯會提出的建議，包括僱員一定要受惠，以及要求僱主不裁員等。她指，臨時的綜援措施絕對無法取代設立失業援助金，強調這是本港勞工權益的空白，認為政府應盡快研究，並在日後應發展為恆常支援。

其他行業支援方面，工聯會陸頌雄表示，對於新措施下，部分司機獲得補貼，導遊、領隊等有6千元補貼，都是好建議。

經民聯主席盧偉國認為，政府要求所有決策局和部門延長項目完成期限，或放寬工程付款時間、建築規約期最多半年，有助紓緩工程建造界面對的壓力。經民聯副主席林健鋒表示，歡迎政府補貼一半員工薪酬支出，並調高中小企融資擔保，及百份百信貸擔保計劃的貸款金額，並以特惠利率貸款予企業。

自由黨主席張宇人指，飲食業界都大致滿意今次措施，將食肆分不同級別作不同支援，讓各不同業界都有可申請的支援措施。批發及零售界議員邵家輝指，僱員薪金支援可幫到很多不同行業，金額亦接近其要求。

唐英年：措施範圍廣、力道足、援助深

全國政協常委、前政務司司長唐英年表示，面對百年一遇的新冠疫情及經濟打擊，今日行政長官公布的「同心抗疫」措施，範圍廣、力道足、援助深，顯示了政府的決心，扶助各行各業。

他指出，香港過去在處理疫情上擁有豐富經驗，例如2003年的非典型肺炎、2009年的豬流感，以及期間先後多次出現的禽流感等。他認為，每次疫情性質也不同，所以處理上也需要靈活及與時並進。

唐英年又指，「赤字」出現不是洪水猛獸，相信政府可以妥善處理。他認為，香港儲備充裕，不用擔心財赤，反而更應該透過實行財赤預算，善用香港多年來累積儲備，保就業、穩經濟。