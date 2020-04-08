抗疫基金︳泛民批政府措施慢十拍　胡志偉：滿足功能組別議員訴求

政府今日宣布新一輪逾1300億元防疫抗疫基金，向僱主提供僱員五成工資的補貼，以月薪1.8萬元為上限，即每名僱員補貼上限為9000元，為期6個月。公民黨楊岳橋指民主派早於2月提出類似建議，但當時被建制派否決動議。他批評政府現時才推措施「慢十拍」，對已經失業人士的支援不足。社福界邵家臻指，批評政府「後知後覺」，指有關措施早在外國推行。 民主黨胡志偉認為，第二輪計劃仍未能包括各行各業，批評計劃可能只流於滿足功能組別議員的訴求。該黨黃碧雲則指計劃有漏洞，如果僱主只是令僱員減薪，沒有提供足夠保障。

楊岳橋表示，由僱主與僱員配對支援的建議，民主派早在2月21日的財委會已提過，但被建制派否決動議。（資料圖片）

公民黨楊岳橋表示，第二輪措施中，由僱主與僱員配對支援的建議，民主派早在2月21日的財委會已提過，但被建制派否決動議。他指，政府的措施對失業人士的支援不足，建議政府向1月23日起，即疫情開始後，被解僱的香港永久性居民，提供每月上限1.5萬元的失業津貼，強調不應將援助交由綜援處理。他又批評，新措施對中小企或員工幫助不大，金額亦不多。

林鄭剛於記者會宣布，特首及司局長減薪一成，被問到立法會議員會否考慮跟隨，楊岳橋指公民黨一直以來都出錢出力，暫對有關建議持開放態度，惟不希望將該筆款項留給政府庫房。譚文豪指，公民黨5位立法會議員本身的薪酬有限，如果要捐助社會，亦只會選擇他們認為有需要的人士、或者用於購買醫療用品等。

邵家臻：措施仍忽略無家者的防疫抗疫需要

社福界邵家臻指，批評政府「後知後覺」，舉例指，「保就業計劃」為僱主提供五成的工資補貼的措施，在不同國家及地區早已有類似措施，但港府在疫情爆發兩個月後才推出，影響計劃的效果。不過，邵家臻亦表示，「保就業計劃」針對自僱人士設有一筆過資助，值得肯定，只是擔心一次過資助的力度，較一般僱員輕。

邵家臻亦關注，第二輪措施仍忽略了無家者的防疫抗疫需要，因為公共設施暫停開放，他們被迫留在街上，強調政府應協助無家者暫時入住酒店。

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民主黨主席胡志偉指，第二輪計劃涵蓋16個受惠界別，或未足以涵蓋各行各業，促請當局應該盡可能包括各種行業，令全部打工仔受惠。黃碧雲指出，一旦僱主減薪，政府仍是無計可施，促請政府除了要求僱主不裁員外，亦應要求他們不應減薪，令僱員的權益受損。另外，胡志偉建議政府，將公共交通補貼計劃訂為零門檻，只要市民乘搭任何交通工具，都可享25%的補貼，並讓不同的公共交通行業機構都可以受惠。