禁蒙面法｜譚耀宗指判決確立緊急法權力　湯家驊：加強保障市民

政府於去年10月反修例示威浪潮期間，引用《緊急情況規例條例》（緊急法）訂立《禁蒙面法》，民主派提出司法覆核質疑違憲，去年11月獲判勝訴。政府一方上訴，高等法院上訴庭今日（4月9日）裁定政府部分勝訴。 按判決，特首引用《緊急法》做法並無違憲，而引《緊急法》訂立的《禁蒙面法》中，在合法集結中禁止蒙面屬違憲，但限制非法集會，或未經准許集結的人士蒙面，不屬違憲。 全國人大常委譚耀宗認為，是次判決確立政府有權不經立法會動用《緊急法》，有重要意義，但指在合法集會中仍然不能禁止蒙面，未能完全制止暴力行為，稍嫌「唔湯唔水」。行政會議成員、資深大律師湯家驊則認為，判決反而在另一層面增加保障市民的基本權利。

譚耀宗認為判決稍嫌「唔湯唔水」。（資料圖片）

譚耀宗：當時立法有緊迫性

譚耀宗指出，民主派早前提司法覆核的主要理據之一，是動用《緊急法》也不能繞過立法會，是次判決確立政府有權不經立法會動用《緊急法》的權力。他提到，訂立《禁蒙面法》當時具有緊迫性：「當時好多人蒙住面搞暴力。」

不過，集會如獲發不反對通知書，政府仍然無權禁止蒙面，譚耀宗認為有點「唔湯唔水」。他指：「在合法集會中，也隨時有人蒙面作暴力行為，警方有需要確保社會安寧、沒有破壞行為，不論合法非法（集會），都有這個需要。」他認為，雖然警方有權因應現場環境宣布終止合法集會，但始終解散需時，現場可能已出現混亂。至於是否建議政府上訴，譚耀宗認為這應交由政府決定。

湯家驊認為判決在法律上合理，執行有困難。（資料圖片）

湯家驊：上訴庭確立執法過程也須合憲

資深大律師、行會成員湯家驊認為，判決在法律上合理，只是執行上有困難。他解釋，法庭今次判詞的主要理據是，在合法集會中仍然禁止蒙面，要求參加者表露身份，並不合乎「合理平衡」的法律原則，過於嚴苛，所以有此判決。只是在執行上，當一個合法集會因場面混亂，警方根據《公安條例》將其解散，在法律上參加者就不得再蒙面，但實際上很難要求所有人即時除下蒙面物品。

湯家驊又提到，今次判詞提出一個較新的觀點。他指，法院過往審理違憲問題時，一般著重條文和《基本法》有否抵觸。不過今次上訴庭進一步解釋在執行法律期間，執法機構也不能違反憲法，這一點在過往的司法覆核中較少被處理。在《禁蒙面法》的案例中，當警方要參加集會人士除下面罩，就必須先宣布整個集會解散，不然都屬違憲，有被挑戰的風險。因此湯家驊認為，判決在另一個層面保障了市民的基本權利。

至於是次判決是否確立政府有繞過立法會的權力，湯家驊提到，判詞已花大量篇幅解釋，行政長官會同行政會議有權在《緊急法》下訂立規例，但無權訂立普通法例，法院已區分兩者的差異，不存在褫奪立法會權力的問題。