新冠肺炎︳林鄭望新措施凝聚社會重振經濟　籲市民復活節假續留家

政府昨日公布「防疫抗疫基金」第二輪項目，大手筆逾1300億元支援未受惠於第一輪基金的行業。特首林鄭月娥今晚（9日）在facebook發帖指，「防疫抗疫基金」的措施，除了發揮「及時雨」功能外，更希望可以凝聚社會力量，同心抗疫，共渡時艱。 林鄭特別提到，明日起一連四日復活節假期，呼籲市民在復活節期間繼續留在家中，避免外出及聚會，也不要在家中相約親戚朋友聚餐，否則之前的努力便功虧一簣。

【第二輪防疫抗疫基金】整套措施開支總額達1,375億元，赤字增至2,766億元，相當於GDP的9.5%。特首、主要官員及行政長官辦公室主任，行政會議成員，在未來12個月減薪一成。圖為4月8日林鄭見記者。（梁鵬威攝）

林鄭月娥在文中提到，社會將新措施的焦點，放在「保就業計劃」上。她指，新一輪的措施，除了發揮「及時雨」的功能外，亦是希望令僱主和僱員，在政府支援下「守得住」、「撐得過」，讓香港早日走出疫境，重振經濟。

林鄭表示，要走出疫境，市民大衆仍須努力，不可因近日確診個案下降，而掉以輕心。她提到，過去很多人會趁復活節連假的機會出外旅遊，或是留港與家人朋友聚會，不過她呼籲市民，為防止疫情傳播，請大家在復活節期間，繼續留在家中，避免外出及聚會，也不要在家中相約親戚朋友聚餐。