新冠肺炎︳籲市民拒絕攬炒　梁振英：民主派立會過半是三重打擊

繼新民黨李梓敬掀起網絡宣傳的風潮後，多個建制派政黨均開始在各個社交平台開設頻道，進行網絡宣傳。工聯會新設的Youtube頻道「轆出嚟講」今日（10日）上載影片，由工聯會立法會議員麥美娟、何啟明訪問全國政協副主席、前特首梁振英。 三人提到新冠肺炎疫情對香港民生的影響。梁振英表示雖然港府有財政儲備，但在去年的社會運動及現時的疫情雙重打擊下，疫情過後投資者都不敢在港投資，呼籲市民拒絕「攬炒」，又感嘆香港是唯一一個城市面對疫情時，會有醫護人員罷工及出動防暴警員。他又指如果民主派於9月立法會選舉得到過半議席，屆時政府的議案將被否決，特區政府無法開倉派糧，即使疫情過去香港都無法與其他國家競爭，是「三重打擊」。

指如果民主派於九月立法會選舉得到過半議席，屆時政府的議案將被否決，特區政府無法開倉派糧，即使疫情過去香港都無法與其他國家競爭，是「三重打擊」。(工聯會Youtube頻道截圖)

梁振英稱，去年社會運動的暴力場面嚇怕投資者，而即使疫情過去，大陸遊客亦因為要「睇港人面色」，而未必繼續訪港旅遊，日後或會令零售等行業從業員缺乏就業及收入。他認為香港人喜歡自力更生，即使政府援助市民，香港人亦會較希望靠自己努力賺錢，更稱「你班泛民唔該生下性」，不要以攬炒要脅政府答應五大訴求。他又質疑，支持攬炒的年輕人要思考如果此舉會令屋企經濟受損時，應否繼續支持。梁振英又指，有些支持攬炒的人不會受攬炒影響，因為他們有需要時可以離開香港，因此攬炒只是會危及無法離開香港的基層市民。他表示，中央不需香港上繳軍費，又給予如CEPA等優惠，並經常忍讓香港，但港人卻在示威時舉其他國家的旗幟，「好傷內地同胞嘅心」。

麥美娟指，反修例運動初期時有工會呼籲罷工，但現時卻說抗疫基金不足夠幫助僱員，批評支持攬炒的民主派虛偽。她又引述，認識有旅遊業從業員去年沒有工作的情況下要「碌卡過活」，但現時疫情下已經「碌爆卡」，而疫情後旅遊業亦未必復甦，呼籲市民拒絕「攬炒」。何啟明則揶揄陳淑莊早前去40人一同去酒吧飲酒的行為是「藍血人」，所以不介意「攬炒」。

麥美娟又讚賞梁振英經常在網上發表「貼地」的言論。梁振英回應指他卸任特首後，一直都有繼續留意普羅市民的意見，例如去街市購物時會順道了解街坊、檔主的想法。又認為現時的社會氣氛令好多建制派支持者「唔敢講嘢」，但他認為香港是擁有言論自由的社會，直言「我哋（建制派）都有言論自由、有責任去講嘢」。麥美娟補充，試過有店舖老闆娘稱害怕被「裝修」，只能偷偷支持她。