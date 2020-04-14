以朱經緯為例　謝偉銓指監警會偏幫警察非屬實

監警會過去投訴成立個案比例不高，經常被人批評為「無牙老虎」，甚至偏幫警察。監警會副主席謝偉銓今日（14日）撰文，以朱經緯案為例，不認同「橡皮圖章」的質疑。

去年6月有報道指，監警會自2009年6月成立以來，每年收到數千宗有關警察的投訴個案，但每年只有約3%至4%的個案能證明屬實並可立案。以濫用武力指控為例，2011至2012到2017至2018共7個年度，合共有2,119項相關投訴，但僅有兩宗指控屬實，成功率僅0.09%。而大部份涉案警員均只有警告或訓諭，9年以來只有1名警員被刑事檢控。

此外，現時所有投訴警察的個案，都會先交由警務處轄下的投訴警察課跟進，再將調查結果交由監警會覆核。但監警會數據顯示，最近9個年度之中有4個年度，警方對監警會提出有關行使警權質詢的接受比率為0%。而最近兩個年度有關遵守警規的質疑，接受比率亦僅有18%及19%。

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多次與投訴警察課討論 監警會堅持朱經緯案決定

部份人士認為監警會是「橡皮圖章」，2015年加入監警會的謝偉銓撰文指並不認同。他以2014牛底發生的朱經緯案為例，投訴警察課的調查認為，當時有必要以武力驅散人群，以免有人再次佔據道路，因此無法證實毆打指控。

2017年監警會調查事件，反覆查看12條相關影片，並不認同投訴警察課的調查結論，要求召開工作層面會議，並指出，影片所見朱經緯揮動警棍方向與人群疏散方向相反，而投訴人正有秩序前行離開，要求更改毆打指控為證明屬實。

謝偉銓指，經過多次與投訴警察課討論求證，監警會堅持原有決定，而投訴警察課最終亦同意，毆打證明屬實。

亦有指控經調查及審訊後 證實虛假不確

至於有投訴不成立，謝偉銓指過往亦有個案經調查後證明並非屬實。他以一女警以警棍打人並捏造搶警棍證據的投訴為例，經裁判官判決投訴人有搶警掍，上斥庭亦駁回投訴人上訴，而監警會亦同意投訴為虛假不確。

過去監警會受到不少質疑，謝偉銓表示或許監警會仍有不足之處，可再作改善，但在毫無證據之下，便說監警會一定偏幫警隊，漠視市民權益，凡是投訴警察課提交的調查報告，監警會一定照單全收，如橡皮圖章，他是無法認同。