七警案｜終院拒批上訴　監警會候投訴警察課報告　兩警脫罪已復職

2014年佔領運動的「七警案」今日（7日）終極落幕，終審法院拒絕批准五名罪成警員提出的上訴許可。他們另外牽涉的投訴警員個案，過去5年因涉及司法程序而停擺調查，隨最終結果塵埃落定，監警會回覆查詢表示，投訴警察課會在司法程序完成後進行調查，監警會暫未收到調查報告。警務處表示，正處理有關投訴，現階段不作評論。 消息指，早前上訴得直的兩名警員劉興沛及黃偉豪，已於去年底回復原職。

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觀塘反黑組兩警上訴得直 去年底復職

案情指，於2014年10月15日，七名警務人員包括時任總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌、警員陳少丹、關嘉豪、黃偉豪，在龍匯道襲擊曾健超。七人在區域法院被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，均被判囚兩年，此外，陳少丹亦被裁定1項普通襲擊罪成，指他於同日在中區警署接見室內襲擊曾。

上訴庭去年判其中2名警員劉興沛及黃偉豪上訴得直，而另外5名警的定罪上訴則被駁回，但刑期獲減至15至18個月。服刑完畢的5名警今(7日)向終審法院申請上訴許可，上訴人律師質疑打人影片的真確性，以及原審法官在處理該些影片採用錯誤的法律標準，惟最終不被法庭接納，拒絕頒下上訴許可。

消息指，警員劉興沛及黃偉豪在上訴得直後，已申請復職，由於判決無罪，但停職4年多，須再接受基本訓練，包括槍械、警證及體能訓練等。據了解，二人完成訓練後，已於去年底回復原職。二人之前駐守觀塘反黑組。

警員劉興沛（右）及黃偉豪（左）早前上訴得直，其定罪及刑罰均獲撤銷。（資料圖片）

警員劉興沛及黃偉豪，前年一同獲保釋，其後一同上訴得直。（資料圖片）

終審完結 投訴警察課將展開調查

就七警另外牽涉的投訴警員個案進度，屬須向監警會匯報投訴，隨最終司法結果塵埃落定，監警會回覆查詢表示，投訴個案如進入司法程序，投訴警察課會在司法程序完成後才進行調查，監警會暫未收到投訴警察課的調查報告，「在收到報告後，會方會一如既往公平、公正及不偏不倚地履行法定職能。」

警方回覆表示：「投訴警察課正按既定程序公平公正處理有關投訴，相關調查報告完成後會呈交監警會作審核，現階段不作評論。」