評許冠傑「上一年代產物」惹爭議　區議員：何必強迫下一代接受

歌手許冠傑剛過去的周日（12日）舉行《2020許冠傑同舟共濟Online 》，為現時正在努力抗疫的港人獻唱打氣，但開騷前被特首林鄭月娥「加持」，意外捲入一場政治和世代爭論。 其中，油尖旺區議員李傲然早前在社交網表示許冠傑屬「上一年代產物」，在90後和00後之間較難引起共鳴，又指「獅子山下精神」已不合時宜。隨後資深DJ陳海琪批評李傲然「膚淺到令人震驚」。 李傲然今日（14日）再在社交網回應，否認自己不尊重上一代的歌手，他想帶出的只是不同世代面對的困難不一樣，不必強迫他人接受同一套價值觀，唯有百花齊放，社會就會有將來。

歌手許冠傑剛過去的周日（12日）舉行《2020許冠傑同舟共濟Online 》，為現時正在努力抗疫的港人獻唱打氣。（資料圖片）

李傲然周日傍晚貼文，指許冠傑為「上一年代嘅產物」，對於90後、00後沒什麼共鳴。正如上一代人叫所提倡的「獅子山下精神」，現今年輕一代「聽完都係得啖笑」，如果強行將上一代共同回憶延伸到下一代的共同回憶，很容易令人反感。現今一代的回憶所在，是2012年反對國民教育、2014年雨傘運動、2016年旺角衝突、2019反修例到今日2020年肺炎疫情，通過共同經歷，慢慢建構自己的身份認同。

陳海琪其後在《海琪的天空》fb專頁開火，不點名指摘李傲然「膚淺到令人震驚」，認為對方「以為自己的『年青』就可目空一切」、「怎樣對世情的掌握亦未有分寸」，反問：「香港如何走過來，如何茁壯成長，如何生根，如何成就經典，你們其實懂嗎？甚麼是本土也沒弄個明白，社會的文化藝術語言和演化的歷史，有幾多暸解？長大成人起碼要知道尊重。」

李傲然facebook再回應，否認自己不尊重上一代的歌手，他想帶出的只是不同世代面對的困難不一樣，不必強迫他人接受同一套價值觀，唯有百花齊放，社會就會有將來。（李傲然facebook）

「不同世代面對的困難不一樣」

李傲然今早在fb回應指，並無不尊重歷史、不尊重上一代歌手的意思，亦非不理解今日香港社會與流行文化的傳承。他希望帶出的重點，是大家可以彼此尊重：「大家出生於不同的年代，彼此的共同回憶未必一樣，如果強行要求他人認同你的觀點，只會換來更大的反感。」他提到，演唱會直播當日，有許多人在網絡上分享，更有人直接私訊推介他觀看，但自己興趣不大，故有感而發。

李傲然又指，不同世代面對的困難不一樣，何苦強迫他人接受同一套價值觀，又認為「真正的社會未來，理應由老、中、青幾代人一同建構，但不必強行套用一套價值觀，唯有百花齊放，社會就會有將來。」他強調，一直尊重不同意見，並呼籲社會一同關注現正受到國家機器壓力的民主派立法會議員。