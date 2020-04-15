民研：「鄺神」評分回落　有議員支持度創3年新高　竟因一次流會

香港民意研究所今日（4月15日）發表最新研究結果，內容包括市民對立法會議員認知度、財政預算案、政府在防疫上的表現3個方面。 在立法會議員方面，最多人認知的議員是朱凱廸，認知率足足有92.7%，而其評分亦創三年以來的新高。在上次調查中評分創有紀錄以來新高的民主黨鄺俊宇，今次評分有所回落，但仍是「五大議員」之中最高。

朱凱廸的認知率達92.7%，是各議員中最高，而其評分亦創2017年1月以來新高。（資料圖片/張浩維攝）

調查在3月底至4月初進行，分成兩輪，由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了509和500名香港居民。受訪者會先被要求在未經提示下說出最多10名最熟悉的議員。今次調查中，最多人提及的5名議員分別是鄺俊宇、李慧琼、楊岳橋、毛孟靜和朱凱廸。當中4人是民主派，只有李慧琼一人屬建制派。

在這「五大議員」當中，鄺俊宇以60.4分成為評分最高的一位。鄺俊宇於上次調查（1月初所作）中，得到64.3分的有紀錄以來新高，今次比上次調查顯著下跌。

至於另外四位，楊岳橋得53.5分，比上次下跌3.3分；朱凱廸得52.6分（上次未有入圍）；毛孟靜得50.5分，比上次下跌3.6分。李慧琼得32.8分，比上次升4.2分。

值得注意的是，今次「重新上榜」的議員朱凱廸，認知率足足有92.7%，是各議員中最高，而其評分亦創2017年1月以來新高。

袁瑋熙指，有足夠理由相信朱凱廸反對臨時撥款，並未令市民對他有所反感，評價反而有所提升。（高仲明攝）

朱凱廸反對臨時撥款 評分反創新高

香港民研亦公布財政預算案的次輪跟進調查，是次調查於3月30日至31日進行。市民對財政預算案的滿意率為30%，不滿率為48%。滿意率淨值為-18%，比上次調查上升4個百分點。支持立法會通過預算案比率有46%，反對率有37%，支持率淨比上次調查上升8個百分點。

嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙分析，入圍的民主派議員評分稍為下降，建制派的李慧琼由低位回升，雙方距離拉近，原因相信是對比1月，社會現時較多專注力放在疫情上，政治因素相對低，對於社運的光環效應亦有所減退，有調整屬正常。但他提醒，入圍的民主派議員，平均得分仍有超過54分，比起過去20次調查的平均得分仍然高出不少。

袁瑋熙：社運光環效應減退 民主派評分稍降屬正常

袁瑋熙特別提到，今次重新「入圍」的朱凱廸，認知度彈升至第一位，評分亦創3年多以來的新高。考慮到今次調查是在3月底開始進行，當時立法會已通過涉及約2,158億元的臨時撥款決議案，而朱凱廸是最明確反對臨時撥款的議員。袁瑋熙指，有足夠理由相信朱凱廸反對臨時撥款，並未令市民對他有所反感，評價反而有所提升。

立法會大會今早（19 日）9 時復會，繼續審議由政府提出，涉及約 2,159 億元的「臨時撥款」決議案。後來「議會陣線」朱凱廸提出中止待續議案及要求點算法定人數，15 分鐘後因為法定人數不足流會。主席梁君彥在 1 個半小時之後宣布，根據《議事規則》復會。