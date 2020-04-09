【立法會選舉】選舉事務處4月15日起恢復選民登記冊予公眾查閱

選舉事務處今日（9日）公布，將於本月15日恢復提供2019年地方選區、功能組別選民，以及界別分組正式投票人的登記名冊予公眾查閱。受新冠肺炎疫情影響，有意查閱人士須先致電選舉事務處登記，按登記的時間到指定地點，進入辦事處前必須戴上口罩及量度體溫，翻閱時必須戴上辦事處提供的即棄膠手套。 警察員佐級協會去年10月要求法庭頒臨時禁制令，高院駁回申請後，協會上訴後得直。同年10月22日法庭頒下禁制令，禁止選舉事務處提供選民登記冊予公眾查閱，直至司法覆核案件完結，法庭於昨日（8日）裁定員佐級協會敗訴。

有意查閱選民登記冊的市民，進入辦事處前必須戴上口罩及量度體溫，翻閱時必須戴上辦事處提供的即棄膠手套。（資料圖片）

疫情下實施特別安排

受疫情影響，選舉事務處實施特別安排，位於灣仔港灣道海港中心10樓的辦事處，會提供全套選民登記冊供公眾查閱；而位於九龍灣國際展貿中心13樓的辦事處，則提供功能界別正式選民及界別分組正式投票人登記冊予公眾查閱。

有意查閱選民登記冊的巿民可於本月14日起辦公時間內，致電2891 4090到選舉事務處預約，4月15日起，每個工作天將提供6節查閱時段，每節30分鐘巿民以先到先得方式預約，每人每日可預約1節。

去年10月，警察員佐級協會以「擔心有人用選民登記冊以找警員資料」為由，要求法庭頒臨時禁制令，禁止選舉管理委員會等讓公眾及候選人查閱選民姓名及地址等資料，被高院駁回後提出司法覆核，要求禁止公眾查冊。惟選管會及記者協會等不同意，其中選管會直指並無證據顯示有人用登記冊資料「起底」；記協則認為查冊有助傳媒及公眾合力揭發選舉中的不當行為。高等法院今（8日）就案件頒下判詞，裁定警察員佐級協會敗訴，並須支付選管會訟費。