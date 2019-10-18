【岑子杰遇襲】人鏈中多人聲援　有人拉起「我們都是岑子杰」橫額

民陣召集人岑子杰，在前晚（16日）於旺角遭四至五人以鐵錘襲擊，頭及手部受傷送院。今晚各區有「面具人鏈」活動，抗議政府以《緊急法》訂立《禁蒙面法》。面具除了卡通人物和高官之外，亦有不少人戴上岑子杰的面具。尖沙咀更有人高舉「我們都是岑子杰」的中、英、法文橫額聲援。銅鑼灣亦有市民戴上岑的面具，認為他是「和理非」的代表人物，多次發起和平理性非暴力遊行，為香港貢獻良多。

10月18日，各區「面具人鏈」，尖沙咀星光大道有市民高舉「我們都是岑子杰」的橫額，聲援遇襲受傷的民陣召集人岑子杰。（路透社）

市民讚岑是和理非代表 遇襲不能接受

在銅鑼灣，有組成人鏈的市民戴上岑子杰的面具，他笑言在網上找不到其他岑子杰高清照片，故面具上岑子杰的樣貌未必太容易辨析。他表示對岑子杰遇襲事件感到憤怒和不能接受，因此帶上他的面具以作聲援。他讚揚岑多次發起和平理性非暴力的大遊行，為香港貢獻良多。

對於警方就民陣周日發起九龍遊行發出反對通知書，他批評做法偏離民主社會的規範，直指其他民主地區發起遊行也無需向警隊申請不反對通知書。他希望市民周日（10月20日）出席九龍遊行。

「岑子杰人鏈」：不會被血腥恐怖嚇到

而在尖沙咀，有多名組成人鏈的市民，戴上岑子杰的面具，更拉起「我們都是岑子杰」橫額，並印有英文「We are all Jimmy Sham」和法文「Je suis Jimmy Sham」的字句。

其中一名扮演者接受傳媒訪問時稱，不會因為岑子杰受襲而被嚇怕，「還有千千萬萬個岑子杰，不會被血腥恐怖嚇到」。被問到周日遊行，他稱雖然警方已經發出反對通知書，但仍會堅持上街，因為遊行是港人的權利，若不出來政府會更肆無忌憚。

民陣召集人岑子杰，周三（16日）晚於旺角被近四至五人以鐵錘襲擊，頭及手部受傷，浴血倒地，被送往廣華醫院。他昨日傍晚坐輪椅離開病房時戴着口罩、頭貼紗布，頭部有三至五個傷口，已縫針。他呼籲大家不要「私了」，指問題源自制度暴力和政權的不仁不義，希望周日遊行可以和平進行。

不過警方在今日對民陣遊行發出反對通知書，民陣正上訴。

▼10月18日各區「面具人鏈」▼