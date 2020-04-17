中聯辦：「中央干預香港內部事務」一說　是曲解基本法

國務院港澳辦及中聯辦早前發文，譴責立法會內務委員會遲遲未選出主席，被批是「中央干預香港內部事務」，違反了《基本法》第22條「中央人民政府所屬各部門、各省、自治區、直轄市均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」。 中聯辦今日（17日）再發表文章，稱「中央干預香港事務」一說是曲解《基本法》。

指中央授權就會擁有「監督權」

中聯辦指，中央對香港工作部門依據中央授權履行職責，有權力也有責任對香港事務發言發聲。發言人說，中央對香港實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，但高度自治並非完全自治，特區享有高度自治權，包括立法權，均來源於中央授權。被授權者須對授權者負責，授權者對所授出的權力擁有監督權，發言人稱「這個道理不言自明」。

中聯辦文章指，港澳辦、中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，「不是《基本法》第22條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬部門』」。（資料圖片）

稱港澳辦、中聯辦非一般「中央政府部門」

至於《基本法》第22條，發言人說港澳辦、中聯辦是中央授權專責處理香港事務的機構，「不是《基本法》第22條所指的一般意義上的『中央人民政府所屬部門』」，認為有權代表中央政府，就涉及中央與特區關係事務、《基本法》正確實施、政治體制正常運作和社會整體利益等重大問題，行使監督權，關注並表明嚴正態度。

中聯辦表示，這是憲法和《基本法》賦予的權力，「否則這兩個機構如何推動『一國兩制』在香港貫徹落實？」又指以《基本法》第22條指責兩辦發聲，不僅是故意曲解《基本法》，亦是刻意誤導社會民意。

再批郭榮鏗違議事規則及誓言

文章除了再次批評立法會內務委員會仍未選出主席，亦表示留意到「有反對派議員對媒體聲稱，不排除在立法會否決第二輪政府防疫基金」，稱「正如社會人士所言」這些行為令人「忍無可忍」。

中聯辦又表示，郭榮鏗「惡意解讀《議事規則》」，濫用主持權力，稱半年未選出主席是「肆意拉布」，「顯然違反了《議事規則》，也有違《內務守則》有關主持選舉的規定」，並再次提及「這些行為已經違背其就職時關於擁護《基本法》、效忠香港特區誓言，更可能涉嫌觸犯公職人員行為失當罪」。

特首林鄭月娥早前表示，中央對內委會發聲是理所當然，又指有立法會議員要求外國政府制裁香港，才是「赤裸裸的干預」，中聯辦對此表示完全贊同，指這些行為「已經突破了『一國兩制』底線，是禍國亂港行為」。

另外，早前《路透社》報道指，香港司法系統正面臨來自中央政府的壓力。中聯辦引述終審法院首席法官馬道立回應指，從未感受到內地機關以任何形式干預香港司法獨立，如有人或媒體「再惡意炒作那些毫無事實根據的話題，只能理解為是別有用心，惟恐天下不亂」。