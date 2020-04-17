中聯辦發聲明被批干預　張建宗以三個層面撐表達意見天經地義

國務院港澳辦及中聯辦早前發聲明，譴責立法會內務委員會遲遲未選出主席，被批「干預香港內部事務」。中聯辦今日（17日）再發表文章，自言是中央授權專責處理香港事務的機構，並非《基本法》第22條所指的「中央人民政府所屬部門」，有權代表中央政府推動「一國兩制」在香港貫徹落實；又對郭榮鏗作出四點指控，包括惡意解讀《議事規則》、違反《議事規則》、違反《內務守則》，受涉嫌觸犯公職人員行為失當罪。 張建宗重申，在《基本法》及「一國兩制」下賦予的高度自治，來自中央受權，兩辦表達意見是理所當然、天經地義；相反，有議員主動邀請外國干預香港事務，才是「不折不扣的干預」。

張建宗重申，在《基本法》及「一國兩制」下賦予的高度自治，來自中央受權，兩辦表達意見是理所當然、天經地義。（翟睿敏攝）

就有批評指兩辦聲明干預香港運作，張建宗指兩辦表達意見是理所當然、天經地義。從建制角度而言，張建宗重申在《基本法》及「一國兩制」下賦予的高度自治，來自中央受權，而港府作為被受權者向受權者負責是不容置疑。就管治層面而言，兩辦作為管理香港的國家機關，履行中央對香港發展的支持責無旁貸。而在操作層面上，泛民令內會無法運作，而內會作為立法會這個重要機構的組成部份，現在的情況是前所未見的差，絕不理想，亦不符合大眾期望。他強調，基於以上三個層面，兩辦的聲明絕不構成干預。

中聯辦稱不受22條所限 張無回答是否屬於釋法

被問到中聯辦稱兩辦不包括在22條的「中央部門」內，是否屬釋法行為，張建宗未有正面回答，只重申兩辦作為國家機關，關心香港是理所當然的職權。至於港府會否對郭榮鏗採取法律行動，張建宗拒絕評論。

張建宗又提到，有議員主動邀請外國干預香港事務，才是「不折不扣的干預」，嚴重干預香港施政，超越《基本法》及「一國兩制」的底線，強調絕對不能夠接受。

張建宗表示，對內會舉行第15次會議後仍未能選出正副主席，感到十分失望。他呼籲議員要以市民大眾的福祉為重，突破困局向前走。

不認為被兩辦「激活」 葉劉批泛民未正確理解基本法

新民黨葉劉淑儀指，一直收到不少商界及市民質詢，為何遲遲未能選出主席，故建制並非如公民黨譚文豪所指的被「激活」。提到泛民指控兩辦就內會事務發表意見是干涉內務，葉劉批評說法斷章取義，未有正確理解《基本法》。她強調，《基本法》的初心是為了國家行使主權，賦予香港高度自治，而中央亦賦予兩辦權力，確保香港有長期的繁榮及穩定，不要偏離「一國兩制」方針。

葉劉表示，希望內會主席李慧琼盡快想出辦法，打破現時的僵局。

葛珮帆要求律政司司長盡快調查郭榮鏗

民建聯立法會議員張國鈞表示，港澳辦、中聯辦本身並不是《基本法》22條所提及的部委，而反對派拖延選舉是因為要阻繞通過《國歌法》，他表示這癱瘓立法會的履行《基本法》第18條的憲制責任，因此兩辦有責任出聲。

葛珮帆亦表示，港澳辦、中聯辦及市民都質疑郭榮鏗是否違反宣誓及是否公職人員行為失當，因此她認為律政司司長有責任盡快調查。她批評有人指港澳辦、中聯辦違反《基本法》第22條是政治抹黑。