泛民批兩辦干預　梁振英：基本法列明香港直轄於中央

立法會內務委員會昨日（17日）召開第15次會議，仍未能選出正副主席，國務院港澳辦及中聯辦早前開腔譴責，泛民議員所作所為有違宣誓誓言，構成公職人員行為失當。民主派批評兩辦就香港內部事務發聲，違反《基本法》中的「一國兩制」及高度自治。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（18日）再度於facebook撰文炮轟，以啤牌21點為例諷刺泛民不斷向政府加壓，猶如不斷要牌，最終只會「爆煲」出局，一無所有。梁振英指出，《基本法》是全國性法律，當香港出現大問題，即使中央不想管，內地人民亦不會同意。

立法會內務委員會至今仍未選出主、副主席，港澳辦和中聯辦日前強烈譴責主持會議的公民黨郭榮鏗，並他有違宣誓誓言，或構成公職人員行為失當。（資料圖片）

梁振英提到，政治是妥協的藝術，惟泛民做事的方法就是不斷向政府加壓，「貪勝不知輸」，以21點比喻就是不斷要牌，「不惜爆煲收場」。他以2014年政改為例，中央同意按《基本法》規定的「提名委員會提名後普選產生行政長官」，批評泛民恃「人多勢眾」及「有英美撐腰」，「堅決否定由提名委員會提名」，「爆煲」令港人普選行政長官的希望從此變得渺茫。其後又以23條立法為例子，指香港自行立法維護國家安全，是在起草《基本法》期間中央對香港的讓步，以香港自行立法的方式換取全國性國家安全法不在香港實施。他斥責泛民一直以拉布作要脅手段，令23年來23條立法無法完成。梁振英稱，中央不會永遠坐視，若中央出手為香港立法，將是「泛民鍊爆的又一例」。

指董建華宅心仁厚 得中央高度信任

就兩辦日前發聲明譴責，泛民拖延內會主席選舉屬「政治攬炒」，而泛民質疑言論有違《基本法》第22條列明「中央各部門不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，梁振英稱是第一任特首、全國政協副主席董建華「宅心仁厚，謙和敦睦」，得中央高度信任，中央才給予特區的遠高於《基本法》規定的高度自治之自治程度，惟泛民「不斷踩上心口」，逐步「去中央化」，以「國際戰線」及「打經濟牌」為由有恃無恐，以為北京會無止境和無底線地容忍泛民在香港和國外的胡作非為。

梁振英（右）稱是第一任特首、全國政協副主席董建華（左）「宅心仁厚，謙和敦睦」，得中央高度信任，中央才給予特區的遠高於《基本法》規定的高度自治之自治程度。（資料圖片）

他批評，公民黨立法會議員郭榮鏗等人，將是次的問題上升至「兩辦無權」的層面，惟《基本法》是全國性法律，代表了全國人民的廣泛共識和堅定決心，《基本法》第12條指明香港「直轄於中央人民政府」，當香港出了大問題，即使中央人民政府不想管，廣大內地人民也不會同意。梁振英反問泛民，在經歷過去大半年發生的「串通外部敵對勢力、侮辱國旗、還有種種排斥內地人民的言行」，是否以為內地14億人沒有感受。

梁振英說，泛民對「爆煲」沒有感覺、不會反省，「兩敗俱傷是他們的DNA」，讓他們繼續「唱衰中央、唱衰香港」，惟「鍊爆」之後要洗牌甚至出局，是小學生也知道的遊戲規則。