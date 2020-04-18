拆局│兩辦發聲後多名泛民被捕 　 劉兆佳料中央招數陸續有來

警方今早（18日）拘捕多名民主派人士，包括民主黨元老李柱銘、前立法會議員區諾軒及梁國雄、工黨李卓人、社民連主席吳文遠等，懷疑涉及去年非法集會及反修例示威活動。 適逢近日港澳辦及中聯辦接連發聲，先後評論立法會事務及國家安全問題，令人聯想到兩者有所關連。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，不會從單一事件去看，中央在背後肯定有全盤策略，估計招數將陸續有來，以打擊內外勢力企圖奪取香港管治權的計劃。

有資深建制派認為，中央日後應會繼續發聲，不再像以往般避忌。（資料圖片）

劉兆佳接受查詢時指，去年在四中全會的報告中已提到，要堅持和完善「一國兩制」制度體系，以及建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制。他認為今次行動只是整盤計劃的一部分，顯示中央政府會長遠、全面及徹底地正視香港現時的亂局，不會再姑息本港的激進勢力，亦不會在乎美國的制裁行動及敵視中央的民意。

劉兆佳分析，國家內外勢力企圖將中央逼向牆角，令中央再無退路，故近日一連串的出手是顯示中央已不能再容忍下去，加上有政黨提出在9月立法會選舉後要「攬炒香港」，他希望泛民不要以為中央會因此就範。

有資深建制派認為，中央日後應會繼續發聲，不再像以往般避忌，加上《基本法》第12條列明香港是一個「享有高度自治權的地方行政區域，直轄於中央人民政府」，並非完全自治，故中央絕對有權介入本港事務。

蔡子強不認為會影響9月立法會選舉選情，因在去年區選後民意已大定，相信不會再有大幅度改變。（資料圖片）

蔡子強：鷹派上場後將陸續有來 警方拘捕時機奇怪

中大政治及行政學系高級講師蔡子強則認為，當港澳辦及中聯辦改由鷹派作風領導上場後，接連有強硬措施出台，但他對於警方拘捕的時機有疑問，認為並非如外界所指與港府合謀，「今日咁啱係財會審議抗疫基金，揀今日拉人只會令政府更難做」。

但蔡子強不認為會影響9月立法會選舉選情，因在去年區選後民意已大定，相信不會再有大幅度改變。