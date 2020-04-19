國際法律界譴責港府拘15名民主派人士　籲停止「政治起訴」

國際大律師公會與數個英國人權和法律組織發聲明，對香港15名民主派人士被捕表示嚴重關切（seriously concerned），並認為特區政府此舉是對本港公民自由及民主的進一步箝制（further clampdown）。 多個國際法律組織呼籲港府立刻釋放15名民主派人士，以及撤銷他們的檢控，停止「政治性及目的性的起訴」，並與民主運動領袖展開建設性對話，以滿足他們對民主及人權合理的關注。

國際大律師公會與數個英國人權和法律組織發聲明，對香港15名民主派人士被捕表示嚴重關切。（資料圖片）

聲明指，港人和平示威的權利是受《基本法》及《中英聯合聲明》保護，《基本法》亦保證港人在2047前，享有各種不適用於中國大陸的自由，如言論自由、出版自由等，而且《公民權利和政治權利國際公約》亦適用於香港。故此港府有責任保護及便利港人的示威，而公安條例亦應在符合《公約》的情況下實踐。

聲明又質疑，當局未有解釋到為何發生在去年八月及十月的遊行集會，要拖延至今才展開拘捕，批評港府拘捕多名以非暴力形式保護人權的民主派人士，衝擊了港人的表達自由及集會權利，亦衝擊了香港的法治。聲明又引述聯合國人權理事會組成的言論，指檢控和平集會者非法集結的罪名，有侵犯香港人權之嫌。

聲明提到，去年的反修例運動的規模前所未有，原因是出於港人關注公民自由及法治日漸被侵蝕，亦導致了政府使用過份武力，包括危險地使用（dangerous use of）水炮車、橡膠子彈等，又認為有可靠證據證明警方使用了暴力。唯港府拒絕了一眾國際組織，包括聯合國人權事務高級專員辦事處，提出調查警方使用過分武力的要求。