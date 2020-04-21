【拆局】消息：羅智光被撤涉修例風波　北京不滿處理公僕集會表現

政府高層今日（21日）傳出「大地震」，多名局長將被撤換，民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、創新及科技局長楊偉雄，以及財經事務及庫務局局長劉怡翔均「出局」。 公務員事務局局長一職，一直以來是由公務員系內晉升，今次聶德權平調，是首名系統外人士掌管公務員系統，在一眾人事調動之中特別惹人關注。 清息人士透露，今次羅智光「下馬」，實與修例風波有關，北京不滿羅智光處理公務員集會示威的表現，包括未有強硬表態及設法斡旋，甚至有集會發起者獲升職，認為他不適合繼續做這個重要位置的「把關人」。

公務員反修例 政府聲明壓不住聲音

去年7月底，多名公務員聯署發起8月2日晚上在中環遮打花園集會，高調反對修改逃犯條例；該集會的新聞稿寫道，公務員在履行職責時需要恪守政治中立原則：「但並不代表我們不能夠就政治議題發聲，因為在脫下職員證及制服後，我們都是香港人。」有關行動成為反修例旗幟中，最為矚目的一支，且引發公務員政治中立的爭論。

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「完全忠誠論」無法服眾 數萬公務員集會

公務員舉行集會公開反對政府的重大政策，引起建制陣營不滿。政府在集會前一日（8月1日）搶先發出聲明，指「特區政府絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為」，又指集會「令人誤以為公務員與政府對着幹，製造政府內部分化和矛盾，亦會嚴重影響政府的有效運作、施政和向市民提供的服務」，更明言「公務員必須保持政治中立，不論本身的政治信念為何，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠」。

8月2日晚上，數萬名公務員擠滿遮打花園，而政府在8月3日再發出聲明，重申「公務員必須保持政治中立，必須對在任的行政長官及政府完全忠誠」。

建制派不滿集會發起人升職 矛盾指向羅智光

去年11月，執掌公務員事務局的羅智光向全體公僕發信，強調政府對公務員違法是零容忍，絕不姑息，要求公務員切勿參與任何非法活動和行動，包括非法示威集會，被捕後會被停。

羅智光就修例風波示威浪潮向公務員發信勸籲，但消息人士指，北京其實不滿羅智光的表現，「認為佢嘅態度溫溫吞吞，只係做咗基本例牌動作，講咗一堆官腔，睇唔到佢有盡力斡旋，勸止公務員內部嘅反修例行動。」

消息人士又說，公務員集會發起人之一的顏武周籌劃新工會，而在集會發生後不久，顏由勞工處二級助理勞工事務主任晉升為一級助理勞工事務主任，「咁高調發動公務員反修例嘅人，竟然獲得升職加薪，北京覺得羅智光無做好把關人嘅政治角色。」

反修例事件至2月 43名公務員被捕

事實上，羅智光就修例風波中的另外一些表現，亦觸怒了建制派人士。資料顯示，去年6月至今年2月29日，因涉嫌參與反修例非法公眾活動被捕，並正接受警方調查或被起訴的公務員共有43人，至今有42人被停職。對於有公務員涉犯罪，公務員事務局回覆議員查詢時表示：「一般來說，如公務員正受研訊或調查是否有嚴重不當行為或干犯刑事罪行，或當局已經或將會對其開展司法或紀律程序時，根據有關的既定機制，當局基於公眾利益的考慮，可將有關公務員停職。」

一如去年7月底公務員公開反修例後的處理手法，建制派人士同樣不滿上述「官腔回覆」，認為局方應該要「做多啲」。而羅智光在立法會上反駁建制派議員「好多公務員參與非法活動」的說法，強調42人被捕相比18萬名公務員來說只是小數目，言論亦引起建制派人士不滿。

北京質疑立場「偏黃」 因此無得留低

消息人士指，高層人士不滿羅智光在處理公務員參與反修例事件的手法不夠「強硬」，有建制派人士甚至質疑他的政治立場是否「偏黃」，在這種政治大背景下，羅智光亦成為林鄭班子換血行動下的「出局者」。